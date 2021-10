Mayores de 18 años estarán vacunados al 100% antes de que termine octubre en la CDXM, promete Jesús Ochoa

Jesús Ochoa, director general de Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México, aseguró que la estrategia de vacunación a domicilio para las personas que no pueden acudir a una sede se lleva a cabo desde marzo y tiene la intención de atender a la población.

En entrevista con Blanca Becerril, el funcionario dijo que hay 78 unidades móviles que han inmunizado a más de 75 mil personas que se encuentran postradas o que están en asilos, albergues, centros de readaptación e incluso presas.

“Todos ellos no pueden acudir a un punto de vacunación”, dijo.

FOTO: Archivo.

El servidor público explicó que todos los mayores de 18 años de edad estarán protegidos contra el coronavirus antes de que termine el mes de octubre, gracias a la jornada que se está llevando a cabo en la capital de la República Mexicana.

Estimó que a los menores de edad se les comenzará a aplicar la vacuna a mediados de este mes, aunque dijo que la fecha aún no ha sido concretado.

Explicó que la mayoría de los habitantes de la capital ya recibió al menos una dosis del fármaco que protege en contra del virus que surgió en Asia a finales de 2019, aunque aceptó que hay muchos que no han querido ser inmunizados por diversas razones.

Aseguró que no hay evidencia clínica sobre la eficacia de mezclar varias fórmulas, por lo que pidió a la población no llevar a cabo esta práctica y además dijo que no hay forma de saber cómo reaccionará el cuerpo de cada persona a esta sustancia.

Finalmente, defendió a las cinco fórmulas que se aplican en el país, ya que aseguró que todas ellas tienen por encima del 90 por ciento de eficacia ante el virus.