Chofer de combi de la México-Pachuca se viste de héroe y evita asalto pese a que le dispararon: VIDEO

Las personas que van y vienen de su casa al trabajo o a la escuela en muchas ocasiones deben lidiar con la inseguridad que se vive en el transporte público, uno de los males que se ha convertido en un verdadero cáncer para la sociedad. En redes sociales circulan, con frecuencia, casos donde los hampones despojan a los pasajeros de sus pertenencias a través de la violencia e intimidaciones; sin embargo, no siempre es así.

En las últimas horas se viralizó un video del momento en que el chofer de una unidad que circulaba sobre la carretera México-Pachuca, a la altura del municipio de Ecatepec, Estado de México, se vistió de héroe al evitar que asaltaran su unidad a punta de pistola.

Por lo regular, cuando una persona es violentada con una arma de fuego, es normal que el miedo lo paralice y acceda a las peticiones de los agresores con tal de salvaguardar su integridad física; sin embargo, este hombre no lo dudó dos veces y logró librar un asalto seguro que pudo escalar en graves consecuencias.

¿Qué fue lo que hizo el chofer de la combi?

Tras detenerse, posiblemente porque alguien le hizo la parada, un hombre se acercó a la parte trasera y golpeó el vidrio con la punta de la pistola. Con amenazas le exigió que abriera la puerta. Al no ver una reacción de parte del conductor le soltó un tiro para ejercer presión; no obstante, el chofer se arrancó dejando atrás al hampón que le seguía gritando que se detuviera.

De inmediato los pasajeros le preguntaron que si se encontraba bien: "sí, no me dio. No lo vi al perro ese. Sí todo bien, no me dio ni nada", les dijo mientras manipulaba su celular para dar parte de los hechos.

De acuerdo con la acotación de la cámara de vigilancia, los hechos ocurrieron el 18 de octubre pasadas las 15:00 horas, en la parada conocida como El Gallito, cuando la combi iba en dirección a Pachuca, Hidalgo. De acuerdo con medios locales, el asaltante se hacía pasar por vendedor de dulces.

