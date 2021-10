AMLO: "La UNAM se volvió individualista, defensora de proyectos neoliberales"

Durante su conferencia mañanera de este jueves, Andrés Manuel López Obrador arremetió contra la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

El presidente mexicano, señaló que se necesita dejar consolidada a la Cuarta Transformación con un cambio de mentalidad, por lo que acusa a la Máxima Casa de Estudios del país de ser "individualista y defensora de neoliberales".

"Hasta la UNAM se volvió individualista, defensora de estos proyectos neoliberales, ya perdió su esencia de formación de profesionales para servir al pueblo. Ahora ya no hay los economistas de antes, ni sociólogos, politólogos, los abogados, tampoco hay derecho constitucional, el derecho agrario es historia, el derecho laboral, todo es mercantil, civil, penal, todo es esto", comentó López Obrador durante esta mañana.



Por otro lado puntualizó que durante los gobiernos anteriores se vivió un proceso de decadencia, por lo que hoy se tiene que "remar contracorriente" en busca de lograr la Cuarta Transformación de México.

López Obrador esta dispuesto a cambios en la reforma eléctrica

Por otro lado López Obrador señaló podría aceptar cambios a la iniciativa eléctrica, siempre y cuando se mantenga la rectoría de Estado en la generación de electricidad.

Es decir, que se mantenga la esencia de la reforma constitucional en el sentido de que se considere que la industria eléctrica es estratégica para la nación y que la generación de electricidad no tenga una intención de lucro.

“Si se mantiene la rectoría del Estado en la industria eléctrica, adelante”, dijo y luego agregó que otro tema de vital importancia es lo relacionado con el litio.

“Lo otro, el litio, que eso les importa mucho, pero sólo hablan nada más de la industria eléctrica y no se atreven a hablar de litio, pero lo que no les conviene, no les gusta es que el litio sea propiedad de la nación, porque quisiera que fuese como las concesiones que se dan para la explotación del oro, de la plata, de otros minerales”, reiteró. Insistió en que la reforma constitucional busca fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

