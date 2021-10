Bombero que cargó un cilindro de gas en llamas brinda TESTIMONIO de cómo atendió el incendio en la CDMX

No fue sino hasta ver el video por el cual se hizo viral en redes sociales que Alexis Sánchez, bombero de la Ciudad de México, entendió que su vida y la de sus compañeros estuvo en riesgo.

El uniformado fue filmado el pasado fin de semana cargando un cilindro de gas del cual se desprendía una llama de algunos un metro de largo.

Esta acción hizo que fuera catalogado como un héroe y, según contó a Blanca Becerril en "Reporte H", se sintiera feliz de haberse unido a este grupo que combate diversas emergencias en la capital de la República Mexicana.

¿Cómo vivió el momento?

Según narró Alexis, al momento de cargar el cilindro la energía derivada de la adrenalina que sintió evitó que dimensionara el peso que estaba cargando, ni lo peligroso que era la operación.

Lo único que pasaba por su mente, narró, fue que debía evitar un accidente mayor y además poner a la gente en el lugar, a sus compañeros y a él mismo fuera de peligro.

No fue rociado con ningún químico que lo ayudara en esta labor, asegura, ya que lo único que tenía encima era su uniforme, el cual consiste en un abrigo, un pantalón, guantes y casco que resisten al fuego.

Indica además que el calor durante este momento fue sofocante y que lo único que llevaba además de su equipo era el agua que uno de sus colegas había vertido sobre él para ayudarlo en su misión.

Explicó que todos los bomberos de la capital están preparados para atender emergencias, pero que el valor y el compromiso de cada uno hacen la diferencia a la hora de hacer su labor.

Tiene mucho que perder

La audacia Alexis no se debe a su juventud, sino a su pasión por la adrenalina y por cumplir su labor. No es que el bombero no tenga nada que perder, debido a que está comprometido y será padre próximamente.

Asegura que no entendió al inicio que su labor lo haya convertido en un fenómeno viral dentro de la capital, pero aseguró que se siente orgulloso de lo que ha hecho.

Finalmente, se dijo agradecido con la sociedad por reconocer lo que él y sus compañeros hacen día a día para mantener a salvo a la población.

