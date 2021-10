ITAM anuncia exámenes 100% presenciales a partir del 6 de diciembre

El Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) dio a conocer mediante un mensaje compartido en sus redes sociales este sábado que la realización de los exámenes finales, correspondientes al semestre otoño 2021, serán cien por ciento presenciales, lo que desató gran polémica entre la comunidad escolar, la cual cuestionó esta decisión y consideró innecesario convocar a los alumnos de manera presencial en el contexto actual.

Mediante un boletín de prensa publicado en su cuenta de Twitter, el ITAM indicó que además de esta medida, la asistencia presencial será obligatoria para un tercio de los estudiantes que conforman la comunidad escolar a partir de la primavera del 2022. Además se informa que "se realizarán algunas actividades presenciales para los graduados de otoño 2021, de acuerdo con el texto que se hizo viral esta mañana.

La decisión del ITAM generó controversia entre aquellos que integran la comunidad escolar, ya que con múltiples mensajes consideraron "insensible" la medida, además de innecesaria, y criticaron la decisión de obligar a los estudiantes a acudir de manera presencial en el actual contexto de emergencia sanitaria por la pandemia de Covid-19.

"¿Qué hay de los foráneos?" Cuestionan al ITAM

En el comunicado se ha dejado claro que a partir del 6 de diciembre, y hasta el 18 del mismo mes, los exámenes finales se realizarán de manera cien por ciento presencial. FOTO: Twitter

En la publicación, difundida en Twitter, son múltiples los comentarios en los que los estudiantes desaprobaron el llamado del ITAM, y se preguntaban qué pasará con los alumnos foráneos, algunos aseguraron que la decisión "afecta más de lo que beneficia".

"Me sorprende que, después de todo este tiempo, sigan considerando que la regla del artículo 27 es necesaria", "No me voy a trasladar dos horas en transporte público, arriesgándome a mí y a otros profesores, compañeros y familiares míos y de otros en situación delicada al contagio por una ilusión de calidad académica", compartieron algunos internautas.

"No pueden dar clases sin problemas de audio, imagen, e internet y esperan evaluarnos como si no hubiera una pandemia de promedio. Y de los foráneos ni se diga", "Por lo general, siempre estoy de acuerdo con sus decisiones, pero esta vez, no. ¿Qué hay de los foráneos? ¿Por qué regresar el artículo 27 si prácticamente todo el semestre ha sido en línea?," "¡Súper innecesario! Se va a perjudicar al alumnado en vez de ayudarlo. Simplemente los foráneos, van a estar más estresados por ver dónde se quedan y cómo ir y venir que por sus materias," compartieron otros usuarios.

Hasta el momento la institución no ha respondido a los cuestionamientos del alumnado. En el comunicado se ha dejado claro que a partir del 6 de diciembre, y hasta el 18 del mismo mes, los exámenes finales se realizarán de manera cien por ciento presencial en las instalaciones del campus. Para ello "el ITAM habilitará distintos espacios con las medidas de higiene y ventilación adecuadas, así como una amplia área cubierta exterior con accesos a carga eléctrica e internet", destacó.

