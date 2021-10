"¡Meeh, meeh!": el momento VIRAL en que AMLO rechaza que los mexicanos son BORREGOS

Este viernes el presidente Andrés Manuel López Obrador dio de qué hablar, pues con su particular estilo logró viralizarse y ser tema en tendencia, por haber imitado a un borrego y realizar el típico sonido “meeh, meeh”, pero, ¿por qué hizo eso?

El presidente de México criticó que los conservadores crean que los ciudadanos son borregos, por lo que no dejó pasar su molestia y cuestionó a los opositores que llaman a la población a no participar en la consulta de revocación de mandato.

"Qué es lo que están haciendo: simulando. Primero es una incongruencia que quienes se dicen demócratas rechacen mecanismos de democracia participativa, en donde la gente va a tener la libertad de expresarse por la vía pacífica, porque este es un proceso que aleja los derrocamientos, los golpes de estado, del autoritarismo y permite dirimir nuestras diferencias con el método democrático y escuchando al pueblo, porque la voz del pueblo es la voz de Dios y de la historia", destacó López Obrador.

Y continuó: "Entonces qué hay en el fondo, politiquería, van a salir con que se lleve a cabo la consulta y decir 'no participamos y llamamos a no votar'. Porque creen que los ciudadanos son borregos", expuso el presidente. "Eso es, entonces es importante que se sepan que se van a llevar a cabo estos procesos y que no hace falta estar insultando. Que los ciudadanos decidan libremente", convocó el presidente.

Hace sonido de borrego y se viraliza el video

Luego de haber hecho esas declaraciones en redes sociales fue compartido el video donde el presidente de México imita el sonido de los borregos, cosa que no pasó desapercibida por los usuarios de redes sociales, quienes de inmediato compartieron el clip hasta hacerlo viral.

Esta no es la primera vez que el mandatario mexicano hace un gesto así, pues es típico que utiliza frases y expresiones populares para dar a conocer su opinión de temas polémicos y pues eso llama la atención de los usuarios de redes.

¿Qué es la revocación de mandato?

Esta ley permitirá a la ciudadanía votar para que el presidente de la República termine antes de tiempo su periodo de funciones. El proceso de revocación de mandato se llevará a cabo a través de sufragios libres y secretos y todos los ciudadanos mayores de edad podrán participar de manera libre.

Los solicitantes podrán recabar firmas incluso un mes antes de notificar al INE la petición, para que a partir de esa fecha el INE emita los formatos impresos y medios electrónicos para su recopilación.

La recopilación de firmas llevará el nombre de “Formato para la obtención de firmas ciudadanas para la revocación del mandato de la persona titular de la Presidencia de la República por pérdida de la confianza” y este deberá ser aprobado por el Consejo Nacional del INE.