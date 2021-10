Locatarios de Tlalpan denuncian extorsiones por medio operativos falsos

Alfa González, alcaldesa de Tlalpan, dio a conocer que supuestos funcionarios de esta demarcación están acudiendo a los establecimientos mercantiles para tratar de sorprender a los locatarios con un falso oficio, con el cual buscan extorsionarlos.

Expuso que el documento apócrifo solicita documentos para luego pedirles dinero a cambio de regularizar su situación, por lo que pidió a la población estar alerta de esto.

Ante este operativo apócrifo, González Magallanes aclaró que en Tlalpan no se está realizando ninguna acción de este tipo, “y mucho menos estamos pidiendo dinero por brincarse algún trámite”.

Por lo que hizo un llamado a los locatarios a denunciar esta práctica. Asimismo, exhortó a los dueños de los establecimientos mercantiles y a la población en general a que no se dejen sorprender.

“No dejen que les pidan dinero por no tener documentos de los establecimientos mercantiles”.

Para asegurarse de algún trámite, pidió que acudan a la alcaldía, directamente a la Dirección de Asuntos Jurídicos para solicitar un desglose de los requisitos que pudieran tener pendientes con las autoridades.

“Nosotros no estamos pidiendo dinero no se dejen engañar, no se dejen sobornar, ni permitan que ningún trabajador de la Alcaldía les pida dinero a cambio de brincarse algún trámite”, resaltó.