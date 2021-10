Puebla se prepara para la reactivación económica, ¿qué negocios abrirán?

"Hay que abrir todo" señaló el gobernador Miguel Barbosa sobre la modificación del decreto de medidas sanitarias que se presentará esta semana ya que hay condiciones sanitarias para hacerlo y se requiere reactivar la economía.

Explicó que debido a que, una vez que termine el proceso vigente de aplicación del biológico para el sector de 18 a 29 años, el 80 por ciento de las y los poblanos mayores de edad estarán vacunados contra la COVID-19 (al menos con una dosis), el Gobierno del Estado contempla una apertura general de todos los establecimientos comerciales.

Dijo que esta medida será establecida en un decreto que habrá de publicarse este 13 de octubre. Comentó que esta determinación, junto con otras estrategias que su administración está implementando a través de las diferentes secretarías, permitirá seguir impulsando la actividad económica en el estado.

Por último, Barbosa Huerta sentenció que Puebla avanza en esta pandemia con el apoyo de las y los poblanos, a quienes les pidió no bajar la guardia en materia sanitaria.

Puebla continúa a la baja en casos Covid

En las últimas horas se reportaron 55 casos de Covid-19 para sumar 120 mil 062 acumulados con 740 activos, 501 hospitalizados y 87 graves además de 6 defunciones para un total 15 mil 479, informó el secretario de salud, José Antonio Martínez García.

Indicó que hasta el momento se han aplicado 196 mil 486 muestras en el Laboratorio Estatal de las que más del 60 por ciento han tenido un resultado positivo con 120 mil 062 en lo que va de la pandemia, con los últimos 55 casos reportados.

En materia de hospitalización hay 501 personas de las que 87 se reportan graves porque requieren de ventilación mecánica asistida con 214 en los nosocomios del sector salud de los que 34 se reportan graves, en el IMSS hay 144 internados con 11 graves, en el Issste hay 35 con 7 graves, en el Issstep hay 58 con 15 graves, en el Hospital Universitario hay 3 con ninguno grave, en el Hospital Militar hay 10 con 2 graves mientras que en los nosocomios particulares hay 37 con 18 graves.

En el caso de las defunciones hay 6 casos más para sumar 15 mil 479 decesos en lo que va de la pandemia.

Miguel Barbosa desaprueba la autorización de las plazas

FOTO: Especial

Entrega de plazas en cambio de administraciones municipales

La autorización de las 100 plazas en el ayuntamiento de Puebla puede ser revisada por la siguiente administración, advirtió el gobernador Miguel Barbosa, quien consideró que este tipo de prácticas son lamentables.

Señaló que este tipo de actitudes son reprochables, además de ser una práctica que no es nada recomendable, pero consideró que una vez que entre la siguiente administración encabezada por Eduardo Rivera Pérez se podrá corregir la decisión. Dijo que incluso hace 3 años está misma situación se presentó, cuando la administración saliente dejó 84 plazas fijas, y dejó en claro que es una práctica que no es la recomendable porque no tiene razón de serlo.

“De lo que se dolió en la administración entrante hace 3 años, hoy lo lleva a cabo, nada más les diría que la administración entrante lo puede corregir, y que no sea un reparto entre regidores de plazas es muy reprochable”, manifestó.