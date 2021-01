COVID-19: Estos son los saldos post-pandemia en la educación mexicana

La crisis por SARS-CoV-2 ha afectado todos los ámbitos económicos, sociales y políticos de un país, destacando la educación como uno de los más impactados.

Un primer tema lo constituye el rezago educativo. De acuerdo con INEGI, la cifra del rezago educativo en 2016 ascendió al 34.4% de la población mexicana; comparada con años anteriores, esta cifra significa una notoria mejoría en la tendencia del indicador; no obstante, conviene reflexionar sobre cifras de un nuevo fenómeno de la educación a distancia que no ha sido tipificado pero que en la práctica es muy parecido al rezago o deserción: el porcentaje de estudiantes que no se comunican ni acceden a la educación a distancia, por lo que no existen evidencias de su aprendizaje.

Si bien no se conoce con precisión la dimensión de este nuevo fenómeno, la Secretaria de Educación Pública (SEP) reconoce la problemática y ha orientado al sistema de educación básica nacional a evaluarlos por primera vez con las leyendas “información insuficiente” o “no se cuenta con información”. El porcentaje de los alumnos en esta situación no ha sido contabilizado por fuentes oficiales, pero se puede especular que será superior al 34% del rezago señalado hace 4 años.

El segundo tema de reflexión es la calidad de los aprendizajes. En un mundo más vinculado entre tecnología y personas, no existe una pertinente modificación de contenidos curriculares ni metodologías que garanticen aprendizajes congruentes con esta realidad; existen familias y profesores que no cuentan con los recursos necesarios tanto técnicos como de dispositivos tecnológicos y de conectividad. En estas condiciones los docentes enfrentan retos que en ocasiones los llevan a sacrificar la calidad de los aprendizajes a cambio de atraer o no perder a más alumnos.

El problema educativo es en sí relevante y los alcances que podría tener en los años siguientes en el ámbito laboral lo tornan aún más. La OCDE reporta que de 2007 a 2014 en México la tasa de desempleo en habitantes nativos del país creció de 3.8 al 5%. Este organismo reconoce que “las personas con más alta escolaridad están menos expuestas al desempleo” y tipifica la baja escolaridad como correspondiente a un nivel inferior a la educación media superior; es decir la población que deserta en educación básica.

Habrá que entender que la pandemia ha fungido como un catalizador de la interacción tecnología-sociedad, nuestros datos de rezago y calidad educativa se están afectando y con ellos posiblemente otros escenarios económicos futuros. Es prioritario analizar si las alternativas de educación en línea desarrolladas en México han demostrado ser exitosas y si garantizan de manera efectiva el derecho a la educación a todos los mexicanos, durante esta pandemia.

Arriaga Velazco, Obed Sebastian

Twitter: @velazco_arriaga