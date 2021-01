Saturación de hospitales en Jalisco son contagios previos a medidas de contención: funcionario 

La saturación de hospitales que se ha visto en estos días atiende a los contagios de los días previos a la aplicación de las medidas de contención del COVID-19 y se espera realizar el balance de los resultados, el próximo 10 de enero, cuando se concluya con el periodo de restricción sanitaria, señaló el secretario de Desarrollo Económico de Jalisco, Alejandro Guzmán Larralde.

Aunque no descartó que se puedan extender las restricciones que se aplicaron desde el pasado 25 de diciembre en la zona metropolitana de Guadalajara como en el municipio de Puerto Vallarta, dijo que se deberá esperar a conocer los resultados, en donde esperan que la curva de incremento de contagios haya disminuido.

"Todo es posible, no podemos asegurar ni en un sentido ni en otro lo que va a suceder, necesitamos esperar a revisar la información que cortará el próximo fin de semana, el día 10 en particular, y tendremos que esperar los siguientes días para ver que la curva de contagios se haya reducido y si esto no fuera así evidentemente el Gobierno seguirá actuando con responsabilidad y si tiene que tener o tomar medidas adicionales se tendrán que tomar como el gobernador siempre lo ha dicho, no vamos a especular con la salud de la población y seguiremos teniendo mucho cuidado para que la actividad productiva siga en reactivación, pero con todos los protocolos".

Desde hace al menos una semana, hospitales lucen saturados y se han dado reportes a través de las redes sociales del rechazo de pacientes debido a que no hay lugar o camas para destinar a pacientes con covid, como la clínica 110, 46,180 y el Centro Médico e incluso Hospitales Civiles.

Sin embargo, en los reportes del Sistema Radar Jalisco, se han dado a conocer que Jalisco se acerca a un acumulado total de 150 mil contagios desde que inició la pandemia.

En los primeros días del 2021, los mayores casos reportados son el 04 de enero con mil 038 y el 01 de enero con mil 095, destacar que estos números son reportados con información de los laboratorios de la Universidad de Guadalajara (UdeG), Hospitales Civiles, y del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratoria Viral (SISVER).

Además, en Puerto Vallarta donde también se tiene aplicadas las medidas de contención y había restricciones para fiestas de fin de año, se difundió en redes actividades no permitidas y sin protocolos de sanidad.

Por: Mayeli Mariscal