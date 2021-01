Preguntas Aprende en Casa 3 SEP | Primaria 3° y 4°, 14 de enero: actividades y respuestas

Alumnos, docentes y padres de familia pueden ver diariamente el programa Aprende en Casa 3, el cual emite las actividades correspondientes para el Ciclo Escolar 2020-2021, y así dar seguimiento a las clases en línea para estudiantes de educación básica. Esto en el contexto de la presente emergencia sanitaria por Covid-19.

A continuación te presentamos los temas, actividades y respuestas que se abordaron este jueves 14 de enero para tercero y cuarto grado de educación Primaria.

La información difundida corresponde al plan de trabajo de la SEP para cada nivel y grado de estudios.

Toda la información que enseguida obtendrás corresponde al material educativo que se vio en el apartado Actividades, del nivel Primaria, publicado en la página oficial del programa Aprende en Casa 3 este jueves.

3° Grado

Lenguaje

¿Qué vamos a aprender?

Comprenderás los relatos e historias que cuentan los sabios de una comunidad, considerando el inicio, desarrollo, desenlace y moraleja.

¡Saludos, niñas y niños!

Hats’i zi mute ne si ts’untu.

¿Cómo están en casa?

¿Beä gi hathoju ha ni ngu?

Es un gusto estar contigo, el día de hoy conocerás algunos relatos e historias que cuentan los sabios de mi comunidad.

Mi nombre es María Luisa Hernández Vargas.

Ma thuhu María Luisa Hernández Vargas.

Soy del estado de Hidalgo.

Da mengu ra xekä hai Hñunthe.

Vivo en Tenango de Doria.

Di būi ha ra hnini Nju nge.

Municipio de Tenago de Doria y soy una maestra bilingüe.

Ra Da hnini Nju, di xambate yohñä.

Hablo español y ñuhu.

Di ñanfo ne di ñuhu.

Los ñuhu habitamos principalmente en el estado de Hidalgo. Hidalgo en mi lengua se dice: Hñunthe.

Ya ñuhu di bukaje ha ra hai Hñunthe.

En la sierra de Tenango de Doria.

Ha ra Xäntho Nju.

Huehuetla y San Bartolo.

Ma‘vida ne Mafani.

¿Conoces algunos de estos poblados?

¿Gi padi ra ya hnini da xiäi?

¿Has oído hablar de alguno de ellos?

¿Ga ode ná ra hma ge nuu?

¿Conoces algún cuento o relato de la comunidad o colonia?

Como se mencionó hace algunos días, antes de la radio y la televisión, y antes de que hubiera luz eléctrica, era muy común en los hogares que la familia, alumbrada a veces por la luz de un quinqué o por el resplandor de una vela o una leña en el fogón, se reuniera después de la cena a conversar de hechos ocurridos en el tiempo o a escuchar narraciones de leyendas e historias que pasaban de generación en generación.

El relato es una breve narración estructurada que se trata de un único tema en la que se presentan sucesos a través del lenguaje. El relato construye a los personajes, a los acontecimientos, tiempos y espacios.

El relato es un conocimiento que se transmite generalmente de forma detallada respecto a un cierto hecho. Es más corto que una novela. Un relato busca un mayor impacto con menos palabras.

Los relatos pueden ser ficticios sobre hechos sobrenaturales o reales, como las noticias. El relato trasciende la literatura y la palabra escrita. Cuando una persona le cuenta algo a otra, está relatando una situación, es decir construye un relato.

Para escribir un relato se elige un tema, piensa en una escena concreta y escribe de forma concreta lo que sucede ahí sin dar detalles de los sucesos. El narrador debe ser siempre el mismo. Elije tus personajes que no deben ser más de tres. Todo relato tiene un inicio, un desarrollo y un final.

¿Qué hacemos?

Lee con atención los siguientes dos relatos breves que se cuentan en mi comunidad, se irán indicando las partes del mismo.

El relato o cuento se llama Eclipse “Ra du ra zänä”

Inicio:

Cuentan los abuelos que un día la luna dejo de existir y que en lugar de brillar se obscureció totalmente, quedó negra, muy negra como una enorme bola de barro negro, todos los que la vieron se asustaron demasiado.

Mangu ya xita ge mayabu nua n´a ra pa ra zänä bi du ne in mi neki, bi bexüi gatho, eme bi poki tengu ná ra ndat’a xanoho ge ra ‘bohai, gatho to’o bi nu eme bi pidi.

Desarrollo:

Estaban todos en el patio platicando cuando de pronto, Doña María una anciana muy sabia dijo, ¡La luna ha muerto, ha dejado de existir!

Mi bui ya jäi ha ra thi mi ñä gatho nubu me ode ge, nua Nda Maya n´a ra zi nxu eme mi padi bi ena- ¡Bi du ra zänä, ya in gi ja ra te!

¡El Sol la ha quemado y quizás nunca más volveremos a ver la luz del día, nos quedaremos para siempre en la obscuridad! exclamaba llena de miedo.

¡Ra hyadi bi nts’o xama in ma n’ndi ga nuju ra neki ra pa, ga kohmu pa tsäntho ha ra bexui -mi ena getho eme mi ntsü!

Todas las personas que se encontraban en el lugar se quedaron muy asombradas y asustadas por el suceso.

Gatho ya jäi mi bupu bi kanfeni ne bi pidi na ngea bi nja.

De pronto se escuchó la voz de Don Lucio quien dijo: No se asusten, no pasa nada, la luna no ha muerto, el sol la ha cubierto mientras daba un paseo, pero en un rato más volverá a brillar y a alumbrarnos con su hermosa luz.

Mefa bi ntode ge bi ña nda Lucho ne bi ñena__ o gi ntsubi te di nja, nu’a ra zänä in bi du, nu’a ra hyadi bi´ ko’mi menta mi pa ba ny’o pe maxoma di neki ne da ‘yorgaju ko ra neki mahotho.

Final o Desenlace:

Todos miraban a la luna con la esperanza de que volviera a iluminar el cielo, pero los minutos pasaban y pasaban y la luna seguía igual. De pronto todos empezaron a llorar y entre el llanto le pedían que volviera a vivir, que no los abandonara en la obscuridad. Pareciera que la luna había escuchado la súplica de las personas porque lenta pero muy lentamente empezó a iluminar el pueblo y a las personas que sollozaban de alegría porque la luna había vuelto a brillar.

Gatho mi handi ra zänä getho mi nepe da ‘ñoti ne di neki ra hëts’i, pe te mi nja, mi thogi ne mi thogi rap a xi nua ra zäna raingu mi ja. Nubutho gatho bi mudi bi nzoni ne mi api ge in da du, mi xifi ge in da tsogi ha ra bexüi. Ena que nuä ra zänä bi ode getho bi mudi bi yot’i gotho ra hnini ne ya jäi ge mi zoni ko ra johya getho nu’a ra zäna bi neki maxoma.

4° Grado

Lenguaje

¿Qué vamos a aprender?

Reforzarás los pasos para elaborar un resumen. También reforzarás tus conocimientos de cómo descubrir el significado de las palabras que no conoces al hacer una lectura.

¿Qué hacemos?

En la última clase mostraste las respuestas que elaboraste a las preguntas sobre los delfines. Qué tan inteligentes son, cómo se comunican y cómo se alimentan.

Hiciste una cita textual, una paráfrasis y construiste una respuesta propia. ¿Comprendiste todas las palabras de los artículos que leíste? pusiste en práctica lo que viste aquí en clases pasadas.

Algunas palabras las buscaste en el glosario de los textos, otras en el diccionario y de algunas más inferiste el significado.

¿Cuáles son los glosarios?

Observa que nos dijo don Leopoldo sobre el glosario en aquella clase.

Cápsula de Don Leopoldo

Algunos textos tienen glosario y viene en la parte final. Los glosarios, igual que los diccionarios, vienen en orden alfabético. En lo que tengo duda es en eso de que “inferiste” el significado de algunas palabras, inferir es una buena estrategia.

¿Qué te parece si ves otra vez lo que nos explicó don Leopoldo en aquella ocasión sobre “inferir”?

Cápsula de Don Leopoldo 2

Recuerdas que, para hacer la paráfrasis y la respuesta propia, hiciste uso del resumen. Resumir información es muy difícil, ¿No es cierto? No si sigues los pasos adecuados. ¿Y cuáles son?

Te propongo un juego, ¿De qué se trata? Vas a recordar cuáles son los pasos para elaborar un resumen. Hay una serie de pasos, pero no todos sirven para hacer resúmenes.

Observa el siguiente video.

Cápsula de Divo y Cupertino 3