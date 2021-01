Preguntas Aprende en Casa 3 SEP | Preescolar, 14 de enero: actividades y respuestas

Alumnos, docentes y padres de familia pueden ver diariamente el programa Aprende en Casa 3, el cual emite las actividades correspondientes para el Ciclo Escolar 2020-2021, y así dar seguimiento a las clases en línea para estudiantes de educación preescolar. Esto en el contexto de la presente emergencia sanitaria por Covid-19.

A continuación te presentamos los temas, actividades y respuestas que se abordaron este jueves 14 de enero para preescolar. La información difundida corresponde al plan de trabajo de la SEP para cada nivel y grado de estudios.

Toda la información que enseguida obtendrás corresponde al material educativo que se vio en el apartado Actividades, del nivel preescolar, publicado en la página oficial del programa Aprende en Casa 3 este jueves.

¿Qué vamos a aprender?

Hoy explorarás maneras de organizar y registrar datos. Pide a un adulto que te acompañe, él o ella podrán ayudarte a desarrollar las actividades y a escribir las ideas que te surjan.

¿Qué hacemos?

Pide a mamá, papá o adulto que te acompañe que te lean la siguiente historia se llama “El borreguito” mientras te estén leyendo la historia registrarás la cantidad de animales que vayan mencionando.

¡Estás lista, estás listo! Escucha con atención la cantidad de animales que se mencionan en esta historia. Actividades para preescolar del jueves 14 de enero de 2021

¿Cuántos conejos se mencionaron en la historia?, en tu registro ¿De qué animales hay más y de cuál hay menos?

¿Recuerdas que en ocasiones anteriores has registrado usando tablas? De esta forma te será más fácil responder algunas preguntas.

Ahora registrarás la cantidad de animales que se mencionan en el cuento, si no los recuerdas bien no te preocupes pide al adulto que te acompañe que te lea una vez más el cuento. En otras ocasiones has utilizado rayas o taches para indicar los animales u objetos. Ahora puedes usar colores para cada animal.

En la siguiente tabla puedes realizar tus registros. Usa esta tabla para realizar los registros de la actividad

¿Cuántos conejos hay?, ¿Cuántos patos hay? ¿De qué animales hay la misma cantidad? ¿De qué animal hay menor cantidad? Si organizas la información puedes saber con exactitud cuántas cosas hay de cada elemento.

El Reto de Hoy:

En casa con ayuda de mamá o papá cuenta y registra cuántos pantalones, playeras y calcetines tienes. ¿Tienes más pantalones o más playeras?