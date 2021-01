"El Mijis" Carrizales se inscribe para diputación federal por Morena

El diputado local sin partido, Pedro César "El Mijis" Carrizales Becerra se inscribió al proceso interno de Morena para obtener una diputación federal por San Luis Potosí.

A través de sus rede sociales digitales, "El Mijis" publicó su inscripción con el texto: "Banda, me registré para ser diputado federal", el cual acompañó con una fotografía de su registro en la Ciudad de México.

Carrizales Becerra continuó con su posteo donde afirma que "No, no es el hueso!; me conocen, saben qué temas defiendo, que me meto hasta la cocina para pelear por los derechos, para que se sienta la diferencia en las calles".

"El Mijis" fue presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Igualdad y Género del Congreso del Estado de San Luis Potosí desde donde impulsó sin éxito la despenalización del aborto, así como los derechos de la comunidad gay potosina.

Sin embargo, de acuerdo con la plataforma "Congreso Calificado" que evalúa trimestralmente el desempeño de los y las legisladoras potosinas, Pedro Carrizales ocupa los últimos lugares de manera permanente en lo que va de la LXII Legislatura.

"El Mijis" recién superó el cáncer de próstata.

Por Pepe Alemán