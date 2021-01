¡No lo quieren ni regalado! Ofrecen 50 centavos por kilo de pepino a campesinos por Covid-19

¡Muy buena calidad de pepinos, lástima que no hay precio para venderlo!, es como una publicación en Facebook lamenta que una cosecha completa se use para alimentar animales, pues “se pierde menos” que cortarlos y venderlos a un precio de 50 centavos por kilo.

Mientras los restauranteros en la Ciudad de México se manifiestan ante las autoridades con el hashtag #AbrirOMorir, la situación en el campo mexicano no parece ser diferente, la pandemia ha obligado a los campesinos a abortar las intenciones de cosechar sus productos debido a los bajos precios que el mercado ofrece.

Ese es el caso de Ángel Cruz, un campesino veracruzano de 51 años que invirtió cerca de 70 mil pesos en una huerta para sembrar pepino, un producto que a la redacción de esta nota se ofrece en la Central de Abasto de la Ciudad de México en un precio mínimo, al menudeo, de 10 pesos y un máximo de 15, mientras a él los compradores le ofrecían centavos.

“Me hablaron de Puebla, gente de la Central de Abasto de allá de México y me ofrecían 50 centavos y no, mejor decidí echarles a las vacas y que la gente entrara a cortar, les di puerta libre para que entrara a comer pepino”, relata.

La huerta del señor Ángel se ubica en la localidad de Piedras Negras, municipio de Tlalixcoyan en Veracruz, la zona es conocida como El Sotavento y sus agricultores aprovechan esta temporada para la siembra del fruto, pues en estados del norte, como Sinaloa, uno de los principales productores, la temporada invernal hace que la producción disminuya.

Ángel Cruz recuerda que el año pasado colocó su producto en ocho y nueve pesos, reconoce, por ejemplo, que en centros comerciales del Puerto de Veracruz el pepino se vende hasta en 19.80, “no es posible que el pepino del campo esté a 50 centavos”.

“El coyotaje eso nos ciega mucho al campo, con esa gente no se va a poder, porque tienen años de estar en los mercados grandes, por ejemplo, México, Puebla… Ellos te ofrecen ese dinero porque no hay ventas por lo de la pandemia y para que uno no pierda te ofrecen eso, pero eso no es dinero, si yo le meto a la gente hasta pierdo”.