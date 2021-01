Hasta 40 mil empresas podrían cerrar de manera definitiva por la pandemia

La aplicación del semáforo rojo y nuevo cierre de actividades en la capital dejará al menos 40 mil empresas cerradas de manera definitiva para finales del mes, además de la pérdida de más de 200 mil empleos, así lo advirtió Nathan Poplawsky Berry, presidente de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo Ciudad de México.

Explicó que coinciden con el llamado de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, para no politizar la pandemia; sin embargo, también consideró que la única forma de superar la crisis es, al tiempo de quitar criterios políticos, aplicar medidas universales ante la emergencia sanitaria, así como la grave situación económica y social.

Tras 10 meses de pandemia, dijo, nadie sabe con certeza cuánto tiempo más habrá de enfrentarse a esta circunstancia. Por esa razón, propuso construir entre todos la nueva normalidad donde conviva la salud y la actividad económica. Destacó que las empresas formales que integran el sector terciario han demostrado solidaridad y apoyo a lo largo de la crisis.

“Reiteramos que estas empresas no son las responsables del incremento de contagios y hospitalizaciones, esto quedó demostrado cuando, a pesar del cierre total de los negocios no esenciales en el Valle de México durante tres semanas, no se logró el objetivo de bajar el número de contagios y de hospitalizaciones”, reviró Poplawsky Berry.