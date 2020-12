¡Se defiende! Alex Silva, el doctor musculoso, explica por qué se vacunó a pesar de no estar en la primera línea

El doctor Alejandro Silva acudió a aplicarse la vacuna contra el Covid-19 en el hospital en el que labora. Aunque es una acción que está haciendo el personal de salud que atienden pacientes con el virus, Alex llamó rápidamente la atención de los usuarios de redes sociales, primero por su físico y después por la especialidad en la que se desempeña.

El médico se volvió viral en plataformas como Facebook y Twitter, pues al suministrarse la dosis se desabrochó la camisa y mostrando parte de sus pectorales y su ejercitado cuerpo cautivó a las internautas, quienes compartieron la foto del atractivo doctor en las redes sociales.

Debido a que despertó el interés, varios cibernautas comenzaron a recopilar información sobre el médico musculoso, por esta razón se dio a conocer que él no está sirviendo en la primera línea de atención de Covid-19, pues se desempeña como oftalmólogo.

Además, se descubrió que hizo algunos viajes durante la emergencia sanitaria y que criticó las medidas y cierres aplicados por el gobierno de la Ciudad de México.

En entrevista con Adela Micha, Alejandro Silva se defendió ante las críticas, pues argumentó que a pesar de no atender directamente a pacientes con SARS-CoV-2, sí está en riesgo de contraer la enfermedad, ya que el Hospital Central Militar, lugar en el que labora, es Covid-19.

Durante la conversación explicó que como oftalmólogo atiende a pacientes con glaucoma, una enfermedad que afecta a adultos mayores y por la cual necesita estar a poca distancia de ellos.

“Yo realmente no he parado de trabajar en todo lo que es la pandemia, yo he estado cubriendo la consulta de glaucoma y no hemos parado . Hay pacientes que pueden ser asintomáticos, una exploración de oftalmología que yo esté con un microscopio a 10 cm de la cara del paciente”.