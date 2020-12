Nueva variante de COVID-19 podría estar ya en México: López-Gatell

Debido a que la nueva variante de COVID-19 se detectó en Reino Unido desde septiembre, es probable que esa cepa ya esté en México.

Así lo informó el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, quien detalló que la nueva variante de coronavirus "podría estar ya en México de tiempo atrás, y no que acabe de llegar".

A pesar de ello, López-Gatell aclaró que no se aplicarán filtros en el aeropuerto, ni se tomarán de inmediato otras medidas para poder contener la llegada de la nueva cepa.

"No es un objetivo técnico de utilidad el estar esperando el virus en un puerto de llegada. La probabilidad de que el virus se introduzca y sea detectable así con las personas viajeras, no es factible, no es un mecanismo útil para inhibir la llegada de un virus", afirmó.

También aclaró que hasta el momento no hay evidencias de que la variante de la COVID-19 significa una amenaza más a la que ya se vive actualmente en la pandemia.

Citó una evaluación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de la nueva variante, y afirmó que no hay evidencias que pueda generar mayor capacidad de daño, ni evadir el sistema inmune o una mayor letalidad.

Según el subsecretario esta nueva cepa se caracteriza por ser un 70 por ciento más transmisible.

Por: Misael Zavala