Sauri Riancho: le quitaron el futuro a Estaban Moctezuma como presidenciable

El nombramiento de Esteban Moctezuma Barragán como próximo embajador de México en Estados Unidos lo dejará fuera de la contienda por la presidencia de la República en 2024, opinó este miércoles la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri Riancho, quien confesó que le hubiera gustado verlo como presidenciable.

En conferencia de prensa virtual, se preguntó su opinión a la legisladora sobre el nombramiento del hasta hoy secretario de Educación como nuevo representante de México en Washington. Contestó que la decisión del presidente de la República le causó “sentimientos encontrados”.

“Por una parte, déjenme decirles que me surgió en la cabeza: dije, le quitaron el futuro a Esteban. Yo veía más adelante, con este juego que no podemos nunca dejar de jugar políticas y políticos en este país, el juego del futuro a ser considerados para 2024. La Secretaría de Educación Pública, en esta y en anteriores administraciones es una de las posiciones que dan visibilidad y dan posibilidad para que el partido o la organización política considere a esa persona”, dijo.

Resaltó que en la política mexicana, quien está en posición de embajador de México ante Estados Unidos nunca ha figurado como presidenciable.

“La segunda cuestión es que Esteban Moctezuma, como embajador de los Estados Unidos, va a tener un reto muy relevante. Un reto, no solamente producto de las coyunturas políticas de que si el reconocimiento de la victoria se dio, etcétera, esto que se ha abundado mucho sobre ello, sino el reto del cambio de una administración, que implica también un cambio de la visión de Estados Unidos en el mundo y que también hay una parte de una visión diferente a la administración de los últimos casi 4 años en cuanto al papel de México en esa globalidad”, agregó.

Sin embargo, expresó que no le “cabe duda” de que Esteban Moctezuma esté capacitado para desarrollar el trabajo en la Embajada, pero, dijo, en lo particular “me hubiera gustado más verlo dentro de la recta final de las candidaturas. Bueno pues sí, pero ya no se dio”.

Por Iván E. Saldaña