Alianza Federalista conseguirá vacunas contra COVID-19 por su cuenta

Ante la falta de certidumbre sobre la repartición de vacunas contra la Covid-19 por parte del gobierno de México, los gobernadores de la Alianza Federalista buscarán una alternativa de distribución con sus proveedores farmacéuticos y proteger a su población.

Esto apuntó el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, quien criticó que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador aún no han sido claros sobre los métodos de distribución de estas vacunas a territorio nacional.

Sobre las distintas vacunas que el gobierno de México ha signado con distintas farmacéuticas para el arribo de la cura al país, el mandatario calificó a esta como una “capirotada”, pues las autoridades han sido poco transparentes sobre cuál será la que corresponderá en su reparto.

“Nosotros no nos podemos anticipar y estamos limitados en hacer un plan de trabajo porque no sabemos cuál es la que van a importar o cuál le va corresponder a Tamaulipas, si es la que tiene que estar a equis grados bajo cero, si no saben ellos imagínate a nosotros”, apuntó.