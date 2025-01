Toma de protesta de Trump: ¿Quiénes son los políticos y empresarios mexicanos que asistirán a la investidura?

El próximo lunes 20 de enero se llevará a cabo el "Día de la Inauguración Presidencial" en Estados Unidos, así es como se le conoce a la toma de protesta que encabezará Donald Trump por segunda ocasión en el Capitolio en Washington D.C. Con este acto protocolario, el magnate republicano se convertirá en el presidente número 47 de esa nación.

Durante esa ceremonia, que inicia a las 12:00 horas del este y a las 11:00 en México, y será transmitida por las principales cadenas televisivas, así como la página oficial de la Casa Blanca, el presidente electo recitará un juramento conforme el Artículo II, Sección I de la Constitución de ese país.

Como es sabido, la titular del Ejecutivo federal, Claudia Sheinbaum, no fue invitada a la toma de posesión de su futuro homólogo estadounidense; sin embargo, en su conferencia de prensa del pasado 14 de enero expresó: "No pasa nada. Estará ahí el embajador de México en Estados Unidos, no hay problema".

Al igual que la presidenta de México, los mandatarios de Colombia y Brasil, Gustavo Petro y Luiz Inácio Lula da Silva, respectivamente, tampoco fueron invitados. En contraste, sí acudirán el argentino, Javier Milei, el ecuatoriano, Daniel Noboa y el salvadoreño, Nayib Bukele.

La presidenta de México no estará en la ceremonia. Foto: AP/Cuartoscuro

¿Qué políticos y empresarios mexicanos acudirán a la toma de protesta de Trump?

Si bien no es habitual que a la toma de protesta de los presidentes en Estados Unidos se invite a líderes extranjeros, sino más bien a embajadores, Trump decidió rodearse de políticos con quienes es afín ideológicamente, con sus excepciones, ya que también invitó al presidente chino, Xi Jinping, quien no asistirá, pero enviará al vicepresidente Han Zheng en su representación.

En cuanto a los políticos mexicanos que sí acudirán a la ceremonia se encuentran el embajador de México en EU, Esteban Moctezuma, quien señaló en sus redes que fue invitado todo el cuerpo diplomático.

Ya desde Washington recibiendo felicitaciones por la decisión de la presidenta @Claudiashein de sumar apoyo para uD83CuDDFAuD83CuDDF8#LosÁngeles. pic.twitter.com/p3O2K2y3y3 — Esteban Moctezuma Barragán (@emoctezumab) January 12, 2025

También acudirá el político Eduardo Verástegui, quien anunció mediante su cuenta de X, su visita a Washington D.C. Cabe señalar, que el también actor de telenovelas, ha expresado su respaldo al republicano desde hace algunos años, incluso en octubre de 2024, durante un evento realizado en Miami, le obsequió a Trump, una pintura de la Virgen de Guadalupe.

El cielo es el límite. pic.twitter.com/2ZKqtvRumM — Eduardo Verástegui (@EVerastegui) January 17, 2025

Otro de los invitados es el empresario mexicano, Carlos Slim. De acuerdo con el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Francisco Cervantes, el objetivo de esa visita es iniciar diálogos con funcionarios estadounidenses. También asistirá Enrique Vargas del Villar, senador de la República por el Estado de México y empresario, quien presumió su invitación en redes sociales.

Estoy frente a la Casa Blanca, listo para la Toma de Protesta de Donald Trump. #VargasSenador pic.twitter.com/E2dUt9DjmC — Enrique Vargas Del Villar (@EnriqueVargasdV) January 18, 2025

