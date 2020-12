"Tú no tienes derecho a fallarnos", a dos años de la frase que le dijo a AMLO una ciclista

Este 1 de diciembre de 2020 se cumplen dos años de aquel suceso que quedó guardado en la historia política de México, cuando Andrés Manuel López Obrador tomó posesión como presidente del país.

Desde San Lázaro, el político tabasqueño recibió la banda presidencial de manos del Enrique Peña Nieto y juró como el próximo mandatario de la nación.

Y relató algo que le ocurrió unos minutos antes de su llegada a la Cámara de Diputados, cuando se dirigía en su Jetta blanco y muchas gente salió a las calles a saludarlo.

"Ahora que venía para acá se me emparejó un joven en bicicleta y me dijo: 'Tú no tienes derecho a fallarnos'; y ese es el compromiso que tengo con el pueblo, no tengo derecho a fallar", dijo ese diciembre de 2018 desde la tribuna.

La frase quedó marcada y fue recordada este día por seguidores del presidente López Obrador, quienes respaldan su administración.

Aunque en redes sociales surgió un debate en torno a los resultados hasta ahora del actual Gobierno de México y en un año crítico en donde la pandemia del coronavirus paralizó al mundo.