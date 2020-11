Gobernador de Durango asegura que habrá nuevas medidas en semáforo rojo para el estado

En rueda de prensa virtual el gobernador del estado José Rosas Aispuro Torres expuso que si bien hay un descenso de casos de mortalidad aún es alto el índice de contagios de Covid-19 por lo que la entidad mantendrá el semáforo rojo con algunos ajustes a las medidas preventivas para evitar el contagio.

Podrán abrir:

-Comercios no esenciales de 10 a 19 horas.

-Restaurantes, tiendas de autoservicio y tiendas de conveniencia hasta las 22 horas.

-Se limitará la venta de alcohol de lunes a viernes hasta las 19 horas.

Sábado y domingo

-No habrá venta de alcohol.

-Negocios escenciales podrán abrir hasta las 19 horas, con excepción de las farmacias, que podrán abrir las 24 horas.

- Negocios no escenciales permanecerán cerrados.

El trasporte público funcionará igual que las últimas tres semanas.

Gimnasios, parques y templos cerrados hasta la próxima semana con el fin de poder bajar los índices de contagio que en algunos municipios superó el 200% y esto no es bueno para nadie, por lo que exhorto a la población hacer el ultimo último esfuerzo en beneficio de todos y en particular de los adultos mayores que han perdido la vida de esta enfermedad sin haber salido a ningún lado, siendo sus nietos los que los han enfermado.

Se sigue trabajando con el personal médico para que cuenten con todo lo necesario para seguir en la línea Covid-19 de atención.

Por: J. Ignacio Mendívil B.