Quintana Roo lleva a cabo la Primera Mesa de Soluciones de Seguridad

Con el fin de entablar un diálogo que conlleve a soluciones para el tema de seguridad en materia de violencia de género, derecho a manifestación y uso de fuerza, y protección a periodistas, este lunes se llevó a cabo la primera Mesa de Soluciones de Seguridad en Quintana Roo.



En el encuentro que estuvo encabezado por Alegre Salazar, diputado local y presidente de la Comisión de Turismo en el Congreso de la Unión, quien estuvo acompañado por la diputada federal y presidenta de la Comisión de Seguridad del Congreso de la Unión, Juanita Guerra Mena, así como por la diputada federal y presidenta de la Comisión de Igualdad de Género Wendy Briceño Zuloaga.

También participaron la diputada local y presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, Atenea Gómez Ricalde y por el diputado y presidente de la Comisión de Seguridad en el Congreso del estado, Luis Fernando Chavez Zepeda.

Asimismo se sumaron la activista en derechos humanos, la Maestra Cristina Alcayaga, así como el Fiscal General del Estado Oscar Montes de Oca y el encargado de despacho de Seguridad Pública en la entidad, Lucio Hernández Quiroga.



Durante la mesa se dejó en claro la necesidad de atender el problema de seguridad para las mujeres, como algo prioritario.

En este sentido, la diputada local Atenea Gómez Ricalde, llama a sumar todas las visiones de alternativas reales en especial contra la violencia feminicida en Quintana Roo.

Durante su intervención, la diputada federal Wendy Briceño, declaró que hay que revisar las medidas preventivas contra la violencia y corroborar si éstas siguen funcionando.



En su participación Cristina Alcayaga, enfatizó que la seguridad no es asunto que sólo competa a las autoridades.



Por su parte el Fiscal General del estado, Oscar Montes de Oca, reconoció que en Quintana Roo ha fallado la prevención del delito y es por ello que se debe tener más coordinación y efectividad para brindar protección a las mujeres y periodistas.



El encargado del despacho de Seguridad Pública en Quintana Roo, Lucio Hernández, comentó que desde el gobierno del estado se han implementado estrategias que protejan a la población.



De manera general, se acordó trabajar en protocolos de protección, atención de los temas en el apartado legislativo e impulsar políticas públicas que establezcan un marco jurídico real para avanzar en materia de seguridad.



En su intervención el diputado, Luis Alegre Salazar, presentó las siguientes propuestas:

Como primer punto, la creación de la Plataforma Digital de Registro de Periodistas en coberturas informativas como son las manifestaciones, con lo cual la autoridad no tendría argumento de confusión al momento de que los periodistas realicen su trabajo.

“La propuesta consiste en tener un mecanismo digital donde los periodistas se registren voluntariamente, y esa lista de cobertura se haga llegar a las autoridades que enfrentan las manifestaciones”.



Como segundo punto está la garantía de seguridad para periodistas. Mediante un punto de acuerdo a través del poder legislativo propondremos que los tres niveles de gobierno y cuerpos policiacos participen para evitar agresiones a periodistas.



Asimismo, para sumar con estas dos propuestas, proponemos revisar y de ser necesario actualizar La Ley de Protección de personas de los derechos Humanos y Periodistas, algo que ya ha comenzado La Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados.



Finalmente, que se establezca en Quintana Roo, un apoyo económico y en especie por las autoridades municipales y estatales para garantizar el acceso a atención médica y en su caso jurídica, para atender al periodista herido durante su labor, y en si es necesario cubrir los gastos funerarios.

“Recordemos que muchos de nuestras compañeras y compañeros son freelance y no son empleados de un medio, pero hacen su trabajo para cumplir con su vocación de informar y por supuesto llevar sustento a sus hogares”.



Luis Alegre dejó en claro que la libertad de expresión es fundamental y tiene que ser considerada como una prioridad, al igual que la seguridad de periodistas y profesionales de los medios de comunicación en México y en Quintana Roo.



“Hemos demostrado que privilegiamos el diálogo.Enhorabuena para Cancún, para Quintana Roo y para México.”, puntualizó el diputado.