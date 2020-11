Movimiento Cannábico Mexicano acusa que ley para legalizar la marihuana viola los derechos humanos

Ley Federal para la Regulación del Cannabis para regular el uso de la marihuana es una simulación legislativa ya que viola el derecho al libre desarrollo de la personalidad, dijo Leopoldo Rivera, representante del Movimiento Cannábico Mexicano.

En entrevista con Sergio Sarmiento y Guadalupe Juárez, explicó que de acuerdo a la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la planta no representa ningún riesgo, por lo que la nueva legislación no permite el cultivo individual e impone delitos injustificados a la producción.

Limita el cultivo a ocho plantas, cuando la Suprema Corte de Justicia no estableció ningún límite porque es eso: libre desarrollo de la personalidad. También viola al establecer límites a la posesión, a 200 gramos, porque supuestamente traer esa cantidad podría ser para la comisión de algún delito que no se especifica cual es.

Descartó que si se permite cultivar o tener la posesión de más de 200 gramos, los consumidores de cannabis la comercialicen, pues reiteró que la plantación es para consumo propio.

Se está prejuiciando contra la gente que puede cultivar de que no es responsable, que caería en la difusión de sus cultivos. Lo cierto es que la mayoría de las y los usuarios cultivan para sí mismos lo hacen porque no desean participar en un mercado negro, desean cultivar para que no tengan que ir a un callejón oscuro a adquirir la planta.