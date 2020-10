Cifra real de muertes por Covid-19 aún se desconoce: especialista

El subsecretario de Prevención y Promoción Salud, Hugo López-Gatell informó que aumentó la cifra defunciones por Covid-19, debido a que hubo una reclasificación en la que se consideraron casos sin que se les hicieran pruebas, pero que tuvieron contacto con contagiados.

Al respecto, Arturo Erdely, profesor de tiempo completo en la FES Acatlán de la UNAM, explicó que los números de muertos por coronavirus no se acercarán a la cifra real hasta que termine la pandemia y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) pueda hacer un censo más certero.

La cuenta final, por más esfuerzo que se hiciera por contabilizar y rescatar expedientes y tratar de dictaminar, siempre habrá una gran cantidad de casos que no se van a poder contabilizar hasta que pase toda la epidemia y el año que entra el Inegi pueda consolidar toda la información y así hacer el cálculo final.

La Secretaría de Salud implementó una nueva metodología con la cual se contabilizan los fallecimientos que cumplan con la definición operacional de caso sospechoso de Enfermedad Respiratoria Viral, aunque no cuenten con prueba de laboratorio y que haya tenido contacto en los 14 días previos al inicio de síntomas de la enfermedad con casos de coronavirus, reveló José Luis Alomía, director general de Epidemiología.

En entrevista con Sergio Sarmiento y Guadalupe Juárez, el doctor de la UNAM dijo que es aceptable esta nueva forma de contabilizar las muertes por Covid-19, pues indicó que lo que se busca es disminuir los casos sospechosos.

Eran casos sospechosos que no tenían pruebas y estaban ahí en el limbo. No hay que pensar que los estaban escondiendo o guardando, simplemente no había los elementos necesarios bajo el criterio anterior.