Cambian papel por notificaciones electrónicas en infracciones de tránsito en la CDMX

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y la Agencia Digital de Innovación Pública (Adip) presentaron la Estrategia de Digitalización de Ecosistema de Infracciones.

El jefe de la policía, Omar García Harfuch, destacó que con este esquema habrá un ahorro millonario.

“Anteriormente, a la Ciudad de México le costaba alrededor de 30 millones de pesos anuales la impresión y entrega de notificaciones en cada uno de los domicilios de las y los ciudadanos que cometían una infracción al Reglamento de Tránsito. Para simplificar este procedimiento, la herramienta presenta un sistema de estrados electrónicos, el cual permite consultar las sanciones pendientes de pago, así como el historial de sanciones de una placa.

“Los interesados pueden solicitar la notificación de infracciones mediante correo electrónico o SMS a sus teléfonos celulares, siempre y cuando los vehículos se encuentren registrados a su nombre; este servicio ya se encuentra disponible. Esta mejora, además de generar un ahorro económico, contribuye al cuidado de las personas y servidores públicos encargados de las notificaciones, al establecer sana distancia y reducir la interacción física, como medida para evitar el contagio y propagación del Covid-19”, dijo en conferencia de prensa.

Desde el año 2011, explicó, la Secretaría de Seguridad Ciudadana contrataba a diferentes empresas para realizar el proceso de gestión de infracciones, situación que ha representado una cantidad importante de recursos erogados en este concepto.

De acuerdo a los registros de los pagos efectuados a los proveedores del servicio, en 2016 se gastaron mil 209 millones de pesos; en 2017, 562 millones de pesos; en 2018 un total de 714 millones de pesos y en 2019 un monto por 308 millones de pesos.

En 2020, de un total de 186 millones de pesos que representó el servicio, se logró renegociar dicha cantidad para pagar únicamente 121 millones de pesos, lo que nos generó un importante ahorro.

En 2021, hay un aumento de costos, debido a que las cámaras del Programa Fotocívicas están por cumplir con su vida útil, por lo que su mantenimiento resulta más oneroso.

“Con base en este esquema de trabajo conjunto y distribución de responsabilidades, la ADIP se encargará del mantenimiento del software de la herramienta, en tanto que la Secretaría será responsable del procesamiento de imágenes, operación de radares móviles y el mantenimiento del equipo; por su parte, las empresas solo atenderán el mantenimiento de la infraestructura y conectividad.

Se agiliza entrega de notificaciones

Javier Berain Garza, Director General de Aplicación de Normatividad de Tránsito en Secretaria de Seguridad Ciudadana, destacó el cambio del esquema.

“Queremos dejar de hacer justamente las notificaciones físicas. Este nuevo sistema lo que permite es que en lugar de ir físicamente a casa de una persona. Tocar el timbre, que no haya nadie. Regresar a la oficina. Ir al día siguiente. Volver a tocarle el timbre, que no haya nadie, ir una tercera vez.

“Lo que hacemos ahora es que te permite consultar tus sanciones y te permite ser notificado tenerlas historial ahí y éste te puede dar cuáles son las infracciones que tienes y ser notificado de forma jurídicamente vinculante servicio está disponible y ya pueden entrar a verlo y se tendrán notificaciones tanto en tu teléfono como en tu correo electrónico”, explicó.

El nuevo sistema de estrados electrónicos te permite consultar las sanciones pendientes de pagar así como el historial de sanciones de una placa.

Además, si tienes un vehículo a tu nombre podrás solicitar la notificación de infracciones mediante correo electrónico o sms a tu teléfono. Este servicio estará disponible a partir del 7 de octubre.

El sistema centraliza las infracciones asociadas a una placa, permitiendo ver historial completo de sanciones. Se garantiza notificación efectiva y expedita en caso de infracción al dueño registrado del vehículo. Los usuarios interesados en una placa pueden pagar más rápido y fácil las infracciones de un vehículo.

El director de gobierno digital de la Adip, Eduardo Clark, explicó el proceso:

Ingresa a:https://estrados.cdmx.gob.mx/ con tu cuenta Llave CDMX. Acepta recibir notificaciones electrónicas de infracciones (se genera un pdf de confirmación). Selecciona infracciones. Puedes consultar infracciones de vehículos de los cuales no eres propietario y pagarlas aunque no podrás recibir notificaciones al no estar registrado como dueño. Podrás visualizar los datos generales de los vehículos de los que eres propietario y se te notificará vía correo electrónico si esos vehículos cometen infracciones.

Por su parte, el titular de la Adip, José Antonio Peña Merino, agregó “lo que queremos hacer, como en muchas ciudades, es un sistema de notificación electrónica que sea mucho más oportuno, que no demande mucho de las personas de la Ciudad y por supuesto permita al Gobierno recaudar estas multas de manera más oportuna”.

