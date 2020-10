Que se cumpla Tratado de Agua con EU aun sin cooperación de Chihuahua: AMLO

A unos días de que venza el plazo para el cumplimiento del Tratado de Aguas con Estados Unidos, el gobierno de México busca opciones para que se cumpla con la entrega del líquido aún sin el apoyo del gobierno de Chihuahua, reveló el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En la conferencia matutina, el mandatario federal señaló que el gobierno de Chihuahua no quiere entregar la parte que le corresponde del Tratado, y consideró que el tema del agua es usado con fines electorales en la entidad.

“Se está trabajando para cumplir con el convenio, en el caso de Chihuahua no se ha podido lograr ningún acuerdo porque ellos no quieren entregar la cuota que les corresponde, creo que no es el pueblo de Chihuahua, hay que diferenciar, no es la gente, son los intereses, es la cúpula los que están utilizando este asunto delicadisimo con propósitos electorales, eso es todo, pero sí se causa un daño, porque todos los otros estados ya cumplieron y no hemos podido terminar de entregar toda el agua del convenio porque falta lo de Chihuahua, de todas maneras estamos buscando la forma de que se cumpla aún sin esta cooperación, este apoyo, porque está de por medio un compromiso del Estado mexicano”, explicó.

López Obrador dijo que si no se entrega el agua se puede crear inestabilidad en la relación entre México y Estados Unidos.

“En otros tiempos han entregado el agua, ahora como vienen las elecciones piensan que con eso van a sacar votos, y puede ser que les ayude en lo electoral, pero se perjudica al país y nadie tiene derecho a comprometer, a poner en riesgo la estabilidad política del país por legítimos que sean los intereses personales, de grupo partidistas, no pueden estar por encima del interés nacional. Entonces nosotros tenemos que cuidar, hablando en términos políticos, de que se involucre México en la campaña que se está llevando a cabo la campaña política en Estados Unidos”, señaló.

Por su parte, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard reconoció que existen tensiones entre ambos países a unos días de que se cumpla el plazo para la entrega del agua.

“Hemos venido en las conversiones planteado diversas opciones, tenemos buena relación, no ocultó que por supuesto hay tensiones, como suele ser, pero estimó que vamos a salir adelante, sin embargo, no se justifica como viene siendo presidente que por un interés electoral se ponga en entredicho una las negociaciones más exitosas de México”, explicó.

Por Paris Alejandro Salazar

Escucha la segunda temporada del DiccionAMLO: