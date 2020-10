SLP abandonado en seguridad por la Federación, asegura secretario de Gobierno

El gobierno de San Luis Potosí combate al crimen organizado sin el apoyo del Gobierno federal, acusó esta tarde el secretario General de Gobierno, Alejandro Leal Tovías al comparecer ante el Congreso del Estado con motivo de la Glosa por el Quinto Informe de Gobierno de Juan Manuel Carreras López.

El funcionario estatal lamentó que en el combate a la inseguridad en territorio potosino "la fiscalía federal no ayuda nada" y que el Gobierno del Estado lucha contra el crimen "con la ausencia del Gobierno federal en seguridad, específicamente en la FGR (Fiscalía General de la República)".

Alejandro Leal Tovías refirió que en las reuniones diarias de seguridad donde acude el gobernador Carreras, los mandos militares y de la Guardia Nacional, así como representantes de las corporaciones policíacas estatales y municipales de la capital y Soledad de Graciano Sánchez, nunca hay un representante de la FGR.

"No tenemos elementos, no los vemos en las mesas de paz y seguridad, de la fiscalía federal no presentan un asunto, lo único que nos informan es 'la persona ya quedó vinculada o no porque hicimos mal la detención o porque no supimos presentarla', esos son los informes de la FGR", indicó .