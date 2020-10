Diputado de Tamaulipas asegura que la oposición miente y politiza en tema de salud

El presidente de la Comisión de Presupuesto en la Cámara de Diputados, Erasmo González Robledo, acusó a la oposición de politizar y mentir con el tema del Fondo de la Salud, descartando que se vayan a dejar de dar atenciones médicas como ha declarado la derecha.

El dictamen con proyecto de decreto que adiciona un párrafo segundo al artículo 77 Bis 17 y modifica el párrafo segundo del artículo 77 Bis 29 de la Ley General de Salud, fue aprobado por mayoría a fin de contribuir a la atención de la crisis sanitaria, generada en el país por Covid-19.

Lo anterior le permitirá al gobierno federal llevarse 33 mil millones de pesos del Fondo de Salud para el Bienestar, antes de gastos catastróficos, al flujo de la Tesorería, presuntamente para pagar la vacuna contra el coronavirus.

Garantiza abasto de medicinas

Con esto, dijo, se busca garantizar los recursos para atender las enfermedades que provocan gastos catastróficos, como el cáncer en adultos y niños, la atención de necesidades de infraestructura en salud, el abasto y distribución de medicamentos y otros insumos, así como el acceso a exámenes clínicos.

"Es mentira que se van a descuidar las enfermedades catastróficas en atención a las familias que lo necesitan, eso hay que dejarlo muy claro en ningún momento el gobierno federal pretende, ni tampoco ha sido la intensión descuidar sectores vulnerables", declaró el tamaulipeco.

"Están en esa inercia (de politizar) y lo hicieron de una forma muy pronunciada y desvirtuando la realidad cuando hicimos lo de los fideicomisos ellos lo van a querer politizar", añadió.

González Robledo, dejó muy claro que no se suprime el Fondo de Salud para el Bienestar, sino que éste se preserva en los términos actuales; no se reducen los recursos presupuestales que por ley deben destinársele cada año; y no se eliminan ni se restringen los tres destinos actuales en que deben aplicarse los recursos del Fondo.

Por: Carlos Juárez