"No se eliminará": Pérez Negrón sobre el Fondo de Salud para el Bienestar

Ante la propuesta de la Tesorería de la Federación de disponer 33 mil millones de pesos al Fondo de Salud para el Bienestar, el diputado por Morena, Iván Pérez Negrón señaló que no se trata de quitarle este recurso, lo cual ha sido un discurso muy faccioso que ha estado utilizando la oposición para tratar de resguardar los errores que hicieron en el pasado.

"Evidenciaron que cuando fueron gobierno no tuvieron la capacidad de consolidar un sistema de salud", dijo el diputado.

Al respecto, afirmó que no quieren que se quiten recursos a ese Fondo, y que seguirán avanzando en el compromiso que hicieron de la mano del presidente, de atender el bienestar de los grupos más vulnerables de la población mexicana.

Dijo además que la iniciativa que presenta es garantizar la existencia del Fondo de Salud para el Bienestar, el cual no se elimina el fideicomiso y se siguen manteniendo los destinos del gasto y por consecuencia se seguirá apoyando a los niños con cáncer y a todas las enfermedades que generan gastos catastróficos que ya fueron dictaminadas por el Consejo de Salubridad General, asimismo garantizó recursos para lo que esta modificación a al ley y que el gobierno cuente con los recursos necesarios para seguir la pandemia y adquirir la vacuna

Negó que no estén etiquetados los recursos para temas de salud y la propia iniciativa que están adicionando, establece que será para fines de salud.

Por otra parte, señaló que se ha estado lucrando con ese tema y afirmó que "no serán recursos que se irán a la licuadora y que no se van a gastar en otras cosas que no sea salud".

En entrevista para el Noticiero con Jesús Martín Mendoza, el diputado explicó que la Ley general es muy especifica en las reglas de operación, en la que establece únicamente tres destinos del fondo; el 8% para atender enfermedades que generan gastos catastróficos, el 2% para infraestructura y el 1% para la adquisición de insumos, medicamentos y brindarle el accesos a algunos estudios clínicos a personas que no tengan seguridad social.

Escucha la entrevista completa aquí: