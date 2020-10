Presupuesto 2021 para Durango es menor; fideicomisos dejarán de atender a la población, advierte Aispuro

El gobernador José Rosas Aispuro Torres se presentó ante los duranguenses para hablar sobre los recursos económicos y dijo que el Presupuesto de Egresos para el 2021 prevé una reducción importante para el gobierno de Durango, lo cual afectará los proyectos que se habían perfilado para la entidad.

"Principalmente proyectos de infraestructura al quitar 545 millones de pesos para caminos y carreteras y una disminución de 506 millones de pesos en participaciones federales".

Destaco que esta reducción afectará, más que a las finanzas de los municipios, a los ciudadanos, pues golpea directamente la capacidad para construir las obras o prestar los servicios que transforman la vida de las personas.

"Si debiéramos poner un ejemplo en cómo nos afecta, no hay un solo peso destinado para continuar con la modernización de la carretera Durango-Parral. Sin dejar de lado la cancelación de programas como seguro catastrófico, concurrencia, programa de apoyo al empleo, entre otros".

Anunció que no se aumentaran los impuestos estatales porque hay consciencia de la difícil situación económica por la que atraviesan las familias de Durango, por eso el llamado a la solidaridad de la Federación, y para los diputados federales y senadores para que defiendan el presupuesto de la entidad.

Dijo que aunado a todo esto "vamos a enfrentar la extinción de fideicomisos como el de Desastres Naturales, el Fondo Minero, Financiera Rural, Innovación Tecnológica, Ciencia y Tecnología, el Fondo Metropolitano, Deporte de Alto Rendimiento, entre otros... la afectación para nuestro estado será mucho mayor".

El Fondo Minero cada año, en promedio, Durango recibía más de tres millones 400 de pesos. Las dos terceras partes eran ejercidos por los ayuntamientos en obras de agua potable, drenaje, caminos y carreteras pavimentación, dejando un beneficio directo a las comunidades del estado.

Reiteró que es el primero como gobernante en sumarse a la exigencia de que exista total transparencia y claridad en el manejo que se hace de estos recursos. "Si hay irregularidades que se proceda jurídicamente contra quien haya hecho mal uso del dinero público y que se les castigue".

"Por eso me he reunido con nuestros senadores y diputados federales, a fin de solicitarles su respaldo para mejorar el presupuesto que se destine a Durango, así como del dinero necesario para la construcción de la presa Tunal II. Sólo trabajando juntos se podrá mejorar la calidad de vida de las familias del estado. Confío en el compromiso de los legisladores con el desarrollo de Durango. No dejemos solos a campesinos, deportistas, científicos, y en sí a toda la población que se llegue a ver afectada, en caso de un desastre natural".