Diputados rechazan eliminación del IVA a productos de higiene femenina

Las bancadas de Morena y el PT frenó la posibilidad de disminuir los precios de las toallas sanitarias, tampones y copas menstruales, porque la medida generaría un boquete presupuestal de 3 mil millones de pesos.

La propuesta de gravar con tasa cero esos productos, fue impulsada por diputadas de todas las bancadas, incluidas las morenistas, Wendy Briceño, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género; Lorena Villavicencio y Lidia García.

“La política fiscal debe incluir una perspectiva de género, no se puede pagar un impuesto por menstruar. Si en esta tribuna hemos discutido y se han aprobado ajustes fiscales sobre otro tipo de bienes que afectan a la economía personal, como medicinas o alimentos, cuál sería la diferencia con los productos de gestión menstrual”, indicó Briceño en tribuna.

La reserva para modificar la Ley del IVA, en el marco de la aprobación de la Miscelánea Fiscal para 2021, fue aceptada a discusión en medio de aplausos de diputados de todas las bancadas, pero a la hora de votarla, 179 diputados de Morena, 38 del PT y uno del PES impidieron su aprobación.

Entre los nombres de quienes se negaron a avalar la propuesta se encuentra el de morenistas como Pablo Gómez; el del coordinador del PT, Reginaldo Sandoval, y el de su compañero de bancada, Gerardo Fernández Noroña. El coordinador, Mario Delgado, se ausentó de la sesión.

“Apréndanse los nombres de los diputados que votaron en contra de los derechos de las mujeres y no permitieron establecer la tasa cero del IVA en productos de higiene menstrual”, tuiteó la diputada por MC, Martha Tagle, y acompañó su comentario con imágenes del tablero de votación.

“A nosotras las mujeres se nos debe vivienda, salud, educación, caminos, infraestructura, no se nos debe un compromiso como una toalla. Para las mujeres indígenas no nos es suficiente una toalla sanitaria, eso es para favorecer a las empresas. Es un honor estar con Obrador. Tenemos un compromiso con los pueblos indígenas y es dotarlos de infraestructura, no de una toalla femenina”, aseguró la diputada por Morena, Irma Juan Carlos para justificar su voto en contra de la propuesta.

