Mario Delgado descarta IMPUESTOS para telefonía celular y plataformas digitales

Después de que la Cámara de Diputados aprobara este miércoles la Miscelánea Fiscal y Ley de Ingresos 2021, el presidente de la Junta Coordinación Política, Mario Delgado, descartó que se hayan otorgado nuevos impuestos a plataformas digitales y a telefonía celular.

En entrevista con Salvador García Soto, el diputado de Morena explicó que en el caso del espectro radioeléctrico, se aprobó la actualización que se hace cada año, así como los costos de las licitaciones de banda ancha que próximamente Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) lanzará.

Hay una confusión ahí. En el espectro radioeléctrico que actualmente se utiliza para telefonía celular y servicio de internet, hay la actualización normal que se hace año con año, se establecen nuevos derechos, pero para bandas que no han sido licitadas pero que el IFT pretende licitar.

Con lo que respecta a las aplicaciones, el morenista recordó que previamente estos servicios ya tenían un IVA. Detalló que sólo los servicios de renta de habitaciones o casas no tienen este impuesto.

Delgado indicó que con este paquete el gobierno mantiene la promesa de no subir impuestos ni ejecutar gasolinazos. De igual forma no se endeuda al país en medio de la crisis mundial ante la pandemia de Covid-19.

El gobierno mantiene su tesis de no subir impuestos, de no imponer gasolinazos y de no endeudar al país. Hay esfuerzos muy importantes de completar esta Ley de Ingresos que está muy apretada.