SEP analiza uso obligatorio de cubrebocas para el regreso a clases presenciales

Durante su comparecencia ante el Senado de la República, el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, señaló que se analiza el uso obligatorio del cubrebocas para el regreso a clases presenciales.

Durante su comparecencia el secretario fue exhortado a retirarse el cubrebocas para que pudiera expresarse mejor, pero éste argumentó que lo ha usado todo el tiempo pues “lo mejor es el ejemplo”.

Moctezuma Barragán indicó que ha optado por llevar puesto el cubrebocas todo el tiempo, pues una de las medidas que se analizan para el regreso a clases presenciales, cuando sea posible, es el uso obligatorio de cubrebocas.

“Sería la primera vez que me lo quito desde que empezó la pandemia, pero con todo gusto, lo que sucede es que las normas que estamos impulsando para el regreso a clases cuando sea posible, vamos a considerar el uso del cubrebocas obligatorio y lo mejor es el ejemplo, por eso es que no me lo quito”, expresó.