Preguntas Aprende en Casa 2 SEP | Primaria 3° y 4° grado, 13 de octubre: actividades y respuestas

Alumnos, docentes y padres de familia pueden ver diariamente el programa Aprende en Casa 2, el cual emite las actividades correspondientes para el Ciclo Escolar 2020-2021, y así dar seguimiento a las clases en línea para estudiantes de educación básica. Esto en el contexto de la presente emergencia sanitaria por Covid-19.

A continuación te presentamos los temas, actividades y respuestas que se abordaron este martes 13 de octubre para Tercero y Cuarto grados de educación Primaria. La información difundida corresponde al plan de trabajo de la SEP para cada nivel y grado de estudios.

Toda la información que enseguida obtendrás corresponde al material educativo que se vio en el apartado Actividades, del nivel Primaria, publicado en la página oficial del programa Aprende en Casa 2 este martes.

Lo que vas a aprender hoy en 3er. Grado

Hasta el día de hoy, en la materia de Lenguaje, has aprendido las características de los chistes: sabes que pertenecen a los textos literarios, al igual que los cuentos, los poemas y la poesía, por lo que su función es que pases un rato divertido de lectura; que son textos cortos y que para escribirlos se utilizan los juegos de palabras como el doble sentido, la analogía o comparación y las palabras confusas; que están redactados en discurso directo donde los personajes dialogan, por lo que se emplean guiones largos al inicio de la oración o también pueden estar escritos en discurso indirecto que es cuando el narrador cuenta el chiste y no dice exactamente lo que los personajes comentan, además, se utilizan nexos para unir las ideas u oraciones. Todo esto le da sentido a este tipo de texto escrito que son los chistes.

¿Alguna vez te ha sucedido que al contar un chiste sólo lo entienden algunas personas? Pues el día de hoy martes, identificarás que cada persona puede interpretar de diferente manera un texto escrito o una palabra y esto se debe a la gran riqueza cultural que hay en nuestro hermoso país, México. Para esto retomarás el libro de texto de español actividades, y ocuparás tu cuaderno, lápiz, goma de borrar y colores.

¿Qué hacemos?

Lee con atención el caso de Mario e identifica cómo cada persona interpreta de manera diferente los chistes. Mario: Me pasó ayer, después de la clase me puse a contar chistes con mi mamá y mi hermano Pepe, cuando me tocó el turno, mi hermano y yo moríamos de risa, pero, ¡a mi mamá no le causó gracia!

El chiste que contó Mario: Saben “¿Cuál es el colmo de Aladino?”

“Tener mal genio.”

Mario comenta que su mamá ayer le preguntaba: “¿quién es Aladino y por qué tiene mal genio?”¡Mi mamá no sabía quién era Aladino! Así que entre mi hermano y yo le medio contamos la película de “Aladino” y le recordamos que está basada en el Aladino que aparece en el libro de Las Mil y una noches, pero ya no fue lo mismo porque un chiste explicado ya no tiene chiste.

Este es un claro ejemplo de cómo interpreta cada persona los chistes, no es porque Mario sea un mal contador de chistes. Cuando alguien escribe un texto lo hace desde su experiencia, cuando otra persona lee ese texto relaciona lo que el escritor escribió con su propia experiencia, lo que ha vivido, lo que conoce y lo mismo sucede con las demás personas que leen el escrito.

Por mencionar otro ejemplo, el caso de la mamá de Mario, a quien el chiste de “Aladino” no le resultó gracioso porque desconoce a este personaje. Es porque ella no ha visto la película ni ha leído el libro, ve las noticias. Sus intereses y experiencia son distintas… ¡El que se le haya explicado el chiste fue muy buena idea!

Ahora identifica ¿Cuáles son los chistes locales?, ¿Los conoces?

Lo que vas a aprender hoy en 4to. Grado

En la clase de Historia comenzarás un nuevo tema, aprenderás sobre la historia de nuestro país que se conoce como Mesoamérica. Aprenderás acerca de las características principales de Mesoamérica, así como de las seis zonas geográficas en que se divide para su estudio. Recuerda que en clases anteriores conociste el área cultural de Mesoamérica y la civilización que abarcó desde el noroeste de México hasta Centroamérica.

¿Sabes qué significa civilización?

Una civilización se refiere a una sociedad sedentaria bastante compleja, que crea una cultura y un gobierno con características muy particulares, por lo general construyen edificios y ciudades, también inventan sistemas de registro como el alfabeto, que les permiten no olvidar las cosas.

Todos los que vivían en Mesoamérica eran parte de una civilización. En Mesoamérica hubo diferentes pueblos y culturas, entre ellos había muchas características similares que los hacían parte de una misma civilización.

¿Qué hacemos?

Realiza las siguientes actividades: Lee con atención la siguiente información sobre Mesoamérica: En la región de Mesoamérica hay muchos climas y paisajes, desde grandes montañas con nieve en las cimas, hasta selvas con mucho calor, debido a que este territorio contaba con bastante agua, tierras fértiles y diversidad de plantas y animales, la gente que vivía ahí practicó la agricultura.

Esto ayudó a que creciera la población, pues con el desarrollo de la agricultura se formaron las primeras aldeas. Con el dominio pleno de la agricultura, una vez cubiertas las necesidades de la aldea, lo que sobraba de la cosecha, lo comenzaron a intercambiar con otras aldeas.

Para su estudio, Mesoamérica se divide en seis regiones. Observa el siguiente video sobre las áreas culturales de Mesoamérica. Te ayudará a comprender un poco más sobre estas seis zonas geográficas y culturales. Ve el fragmento del minuto 2´06” y hasta el 4´50”.

Las áreas culturales del México antiguo

Observa el siguiente video podrás observar el famoso Mercado de Tlatelolco, donde intercambiaban sus productos.

El Mercado de Tlatelolco y el Chimalli de Chapultepec

Observa el siguiente video donde podrás ver algunos aspectos del arte en Mesoamérica, ve hasta el minuto 3´15”.

Arte en Mesoamérica, Historia de México

Horarios Nivel Primaria

De acuerdo al nivel escolar los alumnos llevarán materias como: Arte, Educación Física, Lengua Materna, Conocimiento del Medio, Matemáticas, Educación Socioemocional, Vida Saludable e Inglés.

Primero de primaria

09:00 a 13:00 horas. Once 11.2 y Televisa 5.2

11.2 y 5.2 12:00 a 15:30 horas. TV Azteca 7.3

7.3 18:30 a 21:00 horas. Heraldo TV 10.2

Segundo de primaria

11:00 a 13:30 horas. Once 11.2 y Televisa 5.2

11.2 y 5.2 15:00 a 17:30 horas: TV Azteca 7.3

7.3 20:30 a 23:00. Heraldo TV 10.2