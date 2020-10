Preguntas Aprende en Casa 2 SEP | Preescolar, 13 de octubre: actividades y respuestas

Alumnos, docentes y padres de familia pueden ver diariamente el programa Aprende en Casa 2, el cual emite las actividades correspondientes para el Ciclo Escolar 2020-2021, y así dar seguimiento a las clases en línea para estudiantes de educación básica. Esto en el contexto de la presente emergencia sanitaria por Covid-19.

A continuación te presentamos los temas, actividades y respuestas que se abordaron este martes 13 de octubre para el nivel Preescolar de educación básica. La información difundida corresponde al plan de trabajo de la SEP para cada nivel y grado de estudios.

Toda la información que enseguida obtendrás corresponde al material educativo que se vio en el apartado Actividades, del nivel Preescolar, publicado en la página oficial del programa Aprende en Casa 2 este martes.

Lo que vas a aprender hoy

Este martes en la materia de Mundo Natural y Social aprenderás acerca de los seres vivos y sus características ¿Sabías que Ajolisto es un ser vivo y que su nombre real es ajolote? Pide a un adulto que te acompañe, él o ella podrán ayudarte a desarrollar las actividades y a escribir las ideas que te surjan.

¿Qué hacemos?

Observa y disfruta el siguiente video, en el conocerás algunas de las características más especiales del ajolote, pide a mamá, papá o adulto que te acompañe que lo inicie en el minuto 2:03 al 3:45 y posteriormente del minuto 8:15 al 9:46

“D Todo – El ajolote”

El ajolote es un ser vivo con características únicas, una de las más importantes es que puede regenerar cualquier parte de su cuerpo, la palabra regenerar significa lograr que algo recupere su forma o estado.

Los seres inertes son aquellos que no se mueven por si mismos o que no tienen vida, seguramente estas interesada o interesado en conocer más acerca de las características de los seres vivos y de los seres inertes.

Los seres vivos como tú, nacen, se alimentan, crecen y mueren, los seres inertes no tienen esas características ellos no nacen, no respiran y no se alimentan.

Observarás el siguiente video, pon mucha atención en él te explican porque no es recomendable tener un ajolote como mascota, pide al adulto que te acompañe que lo detenga en el minuto 3:20

“Ajolotes. Preguntas del planeta”

Como escuchaste en el video los ajolotes son seres vivos en peligro de extinción y requieren de cuidados especiales, además de que los animales silvestres necesitan vivir en su hábitat natural para mantener los ecosistemas en equilibrio.

Recuerdas que en un programa anterior te propusimos dejar una cubeta en un lugar para observar los bichos o insectos que llegaran ahí y después liberarlos, ahora observarás algunos videos donde niñas y niños como tú te muestran los registros y características de los insectos que observaron.

Leonardo – Grillo

Mia – Mosca

Ivana cucaracha

Victoria – Caracol

Seres Vivos – Klara

Horarios Nivel Preescolar

Checa aquí los horarios de la semana del 12 de octubre al 16 de octubre para el nivel preescolar:

08:00 a 09:00 horas. Once 11.2 y Televisa 5.2.

y 5.2. 15:00 a 16:00 horas. Imagen Televisión 3.2.

3.2. 17:30 a 18:30 horas. Heraldo TV 10.2.

Si aún tiene más dudas respecto a los horarios dependiente de los distintos niveles educativos, puedes ingresar al portal que la SEP puso a disposición de alumnos y padres de familia con toda la información para resolver dudas:

https://aprendeencasa.sep.gob.mx/#