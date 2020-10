Si el presidente quiere partido, que deje actuar: Muñoz Ledo

Porfirio Muñoz Ledo, candidato a presidir Morena, aseguró que tomará protesta como presidente legítimo en los próximos días, en una sede alterna.

En conferencia de prensa, respondió al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien aseguró que Morena era poco partido para el movimiento de la 4T.

Noticias Relacionadas Citlalli Hernández busca unir a Morena y el diálogo entre Delgado y Muñoz Ledo

"Un movimiento no puede gobernar, ¿quién va a decidir?, ¿una bolita mágica?. Si el presidente quiere partido que me deje actuar, que me apoye. Hoy hay poco partido porque hay mucho movimiento", enfatizó.

Acompañado por Ifigenia Martínez (fundadora del PRD y Morena), reiteró que el dispendio de recursos observado en la campaña de Mario Delgado no es digno de un partido austero.

Noticias Relacionadas Con todo la rebatinga por la dirigencia en Morena

Agregó que Delgado forma parte de una "pandilla" y es un delincuente.

"Los serviles no son leales y los leales no son serviles. Vean la pintura de Judas Iscariote, está inclinado, como gato", afirmó.

Agregó que, aun cuando legalmente él haya ganado la elección de dirigente de Morena, "el INE puede actuar ilegalmente".

Por Nayeli Cortés