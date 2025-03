Noelia se acerca a la eutanasia pese a la demanda de su padre: “Su decisión es firme”

Las autoridades españolas dieron a conocer que Noelia, una joven de 24 años de edad que se encuentra tetrapléjica, sí cumple los requisitos para morir dignamente a través de la eutanasia, por lo que, dicho procedimiento podría llevarse a cabo pese a que sus padres no estén de acuerdo y, como era de esperarse, este caso nuevamente volvió a posicionarse como uno de los principales temas de discusión entre la sociedad del país ibérico.

Fue a través de un informe de conclusiones en el que la Fiscalía Provincial de Barcelona determinó que Noelia cumple todos y cada uno de los requisitos previstos en la Ley de la Eutanasia para poder recibir la prestación de ayuda a morir solicitada, además, reiteraron que su decisión fue tomada de manera firme, libre y autónoma, por lo que todo parece indicar que la joven de 24 años se acerca a una resolución favorable, pese a la lucha legal en la que se encuentra envuelta con sus propios padres.

La Fiscalía Provincial de Barcelona respaldó la eutanasia de Noelia. Foto: Freepik

Es importante señalar que, es muy probable que Noelia pueda tener una muerte digna a través de la eutanasia tras el informe de conclusiones presentado por la Fiscalía Provincial de Barcelona, sin embargo, la Asociación de Abogados Cristianos, la cual, representa los intereses de los padres de la joven de 24 años, lleve el caso hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pues así lo anunciaron luego de la última audiencia.

Noelia quedó tetrapléjica en un intento de suicidio y su padre se aferra a mantenerla con vida

Fue en 2022 cuando Noelia intentó quitarse la vida lanzándose desde un quinto piso, evidentemente falló, sin embargo, sufrió una lesión en la columna que la dejó tetrapléjica, por lo que desde entonces ha pasado sus días postrada en una cama y en una silla de ruedas, situación que a la postre le generó otras complicaciones de salud que la orillaron a solicitar la eutanasia en 2023 y aunque recibió una respuesta favorable un año después el procedimiento eutanásico no se llevó a cabo debido a que su padre llevó el caso a los tribunales argumentando que no se encontraba en condiciones mentales óptimas para tomar esa decisión.

Los padres de Noelia quieren evitar la muerte de su hija a toda costa. Foto: Freepik

Cabe mencionar que, en la última audiencia del caso, Noelia acusó a sus padres de intentar persuadirla para cambiar su decisión rodeándola de distintos elementos religiosos, no obstante, reiteró ante la jueza encargada del caso que tiene el deseo de morir dignamente a través de la eutanasia, por su parte, los padres de la joven, señalan que su hija ha presentado mejoría en su situación física, incluso, mencionaron que existen videos en los que su hija aparece dando alguno a pasos con la ayuda de una andadera y muletas, por lo que consideran que no deberían concederle la muerte asistida, además, se mantienen firmes al asegurar que su hija no está en condiciones mentales óptimas para tomar una decisión tan delicada.

Se espera que sea en las próximas horas cuando las autoridades a cargo del caso emitan un fallo definitivo en torno a la eutanasia de la joven Noelia, cuyo tema ha provocado un intenso debate entre la sociedad española pues existen todo tipo de posturas al respecto.