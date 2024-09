"Mamá, yo me voy": la macabra confesión de un policía a su madre antes de intentar matar a su pareja y suicidarse

A más de 10 días del intento de feminicidio contra Paola Peña Camargo, la madre de su agresor - un policía identificado como Jhon Jairo Acuña - ha sorprendido a los habitantes de Bogota, en Colombia, al aparecer en un podcast y contar la historia de su hijo, quien se suicidó tras atacar a balazos a su expareja en un motel. La madre del feminicida habló, por primera vez, para medios locales y detalló que, previo al crimen, su hijo le avisó lo que pretendía hacer y ella alertó a la víctima.

La mujer, identificada como María Salazar, aseguró que habló con su hijo momentos antes del intento de feminicidio y que, incluso, Jhon Jairo le comentó que iría a un establecimiento donde aparentemente se encontraba su expareja con su actual novio. No obstante, la madre del uniformado negó saber las intenciones de su hijo y rechazó que él le hubiera confesado lo que planeaba hacer al llegar hasta las instalaciones del motel.

Estas fueron las últimas palabras del policía antes de atacar a su pareja

El policía habló con su madre antes del crimen. Foto: redes sociales.

"Me dijo: 'mamá, yo me voy. Encontré a Paola en un motel al que íbamos los dos, con otro man. La voy a ir a grabar para boletarla en el spa' (negocio que tenía Paola). Esas fueron las palabras de él cuando salió de acá de la casa, siempre pensé que iba a hacer el video, porque él no tenía esa mentalidad", detalló la madre del uniformado en el podcast. Enfatizó que el uniformado únicamente le comentó que iría a grabar a su expareja, pero que nunca reveló sus intenciones de asesinarla.

Salazar añadió que trató de advertirle a Paola, pero ella nunca contestó su teléfono celular: "yo la llamé muchas veces a ella por teléfono y nunca me contestó. Yo llamaba para ver si me contestaba para decirle: 'Jhon Jairo la encontró a usted en tal parte, por favor, Paola sálgase de allá'. Y nunca me contestó. Ella tiene las llamadas en el teléfono, yo tengo las mías cuando la llamé. Yo no sabía mi hijo qué iba a hacer, yo no sabía nada", dijo la madre del uniformado.

Policía atacó a balazos a su expareja tras encontrarla en un motel

Fue el pasado 9 de septiembre, cuando el policía Jhon Jairo Acuña llegó al motel donde se encontraba su expareja Paola Peña Camargo. El uniformado abrió fuego contra ella y su actual novio cuando ambos salían del establecimiento, dejándolos a ambos gravemente heridos y en riesgo de morir. Cabe mencionar que, tras dispararles, el elemento de seguridad también se dio un tiro de gracia y perdió la vida en la escena.

Por su parte, las víctimas fueron trasladadas a un hospital local y se confirmó que ambas sobrevivieron a sus lesiones. Paola describió a Jhon Jairo como un hombre violento y, en entrevista con medios locales, afirmó que ella terminó la relación cuando se dio cuenta de la violencia: "él se volvió obsesivo y violento cuando le dije que no quería seguir con él. Yo dije no más, o sea, yo no voy a permitir ni que me peguen, ni que me maltraten, ni que me hablen de una manera incorrecta, es mejor quedarme sola y ya", dijo la mujer hace algunos días.

