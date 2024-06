Captan a estilista de perros bailando con ellos mientras trabaja: VIDEO

En los últimos días se ha hecho viral un video en el que aparece un estilista de perros muy emocionado bailando con algunos de ellos y mostrándoles sus habilidades para la danza a otros. Las escenas captadas han enternecido a algunos usuarios de redes sociales, quienes festejan que encuentre la manera de pasársela bien mientras trabaja, además reconocen que trata bien a los animales; sin embargo, no falta quienes señalan que sólo está haciendo show al saber que está siendo grabado.

Lo cierto es que en el clip con duración de minuto y medio se puede ver al peluquero divertirse mientras realiza sus actividades labores al tiempo que abraza y acaricia a los lomitos. Todo parece indicar que no es la primera vez que el empleado de una estética canina en Lima, Perú, se hace viral, ya que hay otro video de 2023, en donde también aparece.

El joven se mostró cuidadoso con todos los perritos a los que bañó. Foto: TikTok

Captan a peluquero de perritos bailando mientras los baña

En la grabación, el joven de unos 20 años de edad baila mientras enjabona a los perritos de todos los tamaños y razas, entre los que se puede ver a un labrador, schnauzer, maltés, un mestizo y hasta un pitbull. Los abraza, los carga, los besa y acaricia mientras saca sus mejores pasos con canciones de Britney Spears y reguetón.

No sólo bailó con los canes, también los mostró su habilidad para el baile. Foto: TikTok

¿Qué dicen los usuarios de redes sociales?

El video ha suscitado decenas de comentarios, entre ellos: "Imagínate: pasarte el día cantándole a los perritos, bailando con ellos, asegurándote de que se ven chulos, y encima de todo te pagan", "se sabe grabado por eso hace mas show...pero no es queja..es mejor que haga eso y no lo contrario y q los trate mal", "Cosas que ponen de buenas", " Tira buena vibra, los perros ya lo hubieran mordido si no fuera así. Se le agradece el buen ambiente", "Excelente actitud ante la vida y gran amor a los animales. Bravo!" y "Les apuesto lo que quieran, que si les llevo a mi gato a bañar, se acaba toda esa felicidad. Incluso creo que hasta renunciaría".