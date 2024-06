Kate Middleton: asiento especial y un misterioso prendedor, los mensajes ocultos que mandó la princesa de Gales

Kate Middleton reapareció ante el público el pasado sábado 15 de junio durante los festejos de Trooping the Colour, sorprendiendo a millones de personas que no esperaban ver a la princesa de Gales. Aunque su aparición ayuda a poner fin a los descabellados rumores que surgieron - luego de que confirmó que padece algún tipo de cáncer -, no termina de convencer a los internautas, quienes han notado comportamientos extraños en la Familia Real.

Uno de los detalles que no pasaron desapercibidos fue el hecho de que Kate Middleton tomó el lugar de su esposo, el príncipe Guillermo, y por primera vez se sentó del lado derecho del Rey Carlos III, un hecho que ha dejado sin palabras a más de una persona. Expertos en la Familia Real aseguran que el hecho de que la princesa de Gales haya tomado el lugar de du esposo es una señal de su importancia para la corona.

Sigue leyendo:

Kate Middleton podría no regresar a la vida pública en lo que resta del año por su tratamiento contra el cáncer: "no hay nada planeado"

Príncipe William hable de la salud de Kate Middleton por primera vez

Un lugar y un prendedor: las claves en el retorno de Kate Middleton

Así lució la princesa de Gales en su reaparición. Foto: Daily Mirror

Y es que no es la primera vez que se menciona que Middleton es una de los miembros de la familia real con mayor número de seguidores y una alta popularidad entre los británicos. Aparentemente, ahora esto habría quedado confirmado, ya que la princesa de Gales tomó uno de los lugares más importantes al sentarse al lado derecho del Rey Carlos III.

Aunado a ello, Middleton también lució un pequeño prendedor en su saco, mismo que ya ha sido rastreado por la prensa británica y se ha descubierto de que se trata. De acuerdo con el medio The Sun, la pieza que utilizó la princesa de Gales es un broche del regimiento de la Guardia Irlandesa, un guiño a su papel como coronel de la Guardia Irlandesa.

Es la primera vez que Kate Middleton aparece tras ser diagnosticada con cáncer

Kate Middleton intercambió su lugar habitual con el príncipe Guillermo. Foto: The Sun.

Al respecto, los medios británicos recordaron que Kate no había realizado una aparición pública oficial desde que le diagnosticaron cáncer a principios de este año. Inicialmente se pensó que tal vez no asistiría a los procedimientos de hoy, pero en una actualización reveló que está haciendo "buen progreso" mientras continúa recibiendo tratamiento.

Previo a ser vista el día de ayer, Kate Middleton había publicado el siguiente mensaje para agradecer a quienes le han brindado muestras de apoyo: "me han impresionado todos los amables mensajes de apoyo y aliento de los últimos meses. Realmente ha marcado una gran diferencia para Guillermo y para mí y nos ha ayudado a ambos a superar algunos de los problemas. Estoy progresando bien, pero como sabrá cualquiera que esté pasando por quimioterapia, hay días buenos y días malos. En esos días malos te sientes débil, cansado y tienes que rendirte a que tu cuerpo descanse".