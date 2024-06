¿Kate Middleton reaparecerá este sábado en el balcón del Palacio de Buckingham?, crecen los rumores

Medios británicos han comenzado a esparcir el rumor sobre el posible retorno de Kate Middleton, quien no ha sido vista en público desde que anunció que padece cáncer. De acuerdo con algunos portales de noticias, la princesa de Gales reaparecería el próximo sábado 15 de junio y haría su primer aparición pública desde el balcón del Palacio de Buckingham, para conmemorar el evento de Trooping the Colour.

Rebecca English, editora real del Daily Mail y experta en la familia real británica, aseveró que el Palacio de Kensington no ha confirmado la ausencia de Middleton, por lo que se deja abierta la posibilidad de que la princesa de Gales sea vista en público por primera vez desde que confirmó que padece cáncer: "lo que es muy interesante es que cuando pregunté al Palacio de Kensington y al Palacio de Buckingham al respecto esta semana, no dijeron ni una palabra", dijo.

Kate no ha sido vista en público desde que anunció su cáncer. Foto: Archivo.

La experta aseveró que la presencia de del Rey Carlos III, así como la de la reina Camila y la del príncipe Guillermo estarían confirmadas para el evento. Según Rebecca, también estarán presentes la princesa Ana y el príncipe Eduardo de Edimburgo. La presencia de la princesa de Gales es la que aún se mantiene en una incógnita: "para mí, en realidad, la gran pregunta es si la princesa de Gales estará allí en el balcón después, es un rumor que no ha desaparecido en las últimas semanas".

Rebbeca detalló que conversó con fuentes del Palacio de Kensington, quienes no le dijeron nada sobre el tema, aumentando la incertidumbre sobre si Middleton aparecerá este sábado en el Trooping the Colour. Cabe mencionar que el pasado sábado Kate se disculpó por perderse un ensayo clave de Trooping The Colour, asegurando que pronto volvería a representar a los guardias irlandeses - que participan en la celebración - con orgullo.

Se espera que Kate Middleton reaparezca después del verano

La princesa anunció en un video que tenía cáncer. Foto: Archivo.

Otras fuentes británicas tienen previsto que la princesa retome su agenda oficial después de verano, sobre todo teniendo en cuenta las futuras elecciones en Reino Unido, que se celebran el próximo 4 de julio. No obstante, la prensa británica comenta que cada vez es más frecuente ver a Middleton en encuentros familiares o cenas casuales, pues, según se sabe, empieza a compartir tiempo con los suyos fuera de casa.

Fue el pasado mes de marzo cuando la princesa de Gales anunció su enfermedad, en un vídeo compartido en redes sociales. La princesa de Gales detalló que su familia estaba “haciendo todo lo posible para procesar y gestionar esto en privado por el bien de sus hijos”. En ese entonces Middleton aseveró que se encontraba en tratamiento de “quimioterapia preventiva”.