Kate Middleton está de vuelta: "Me siento lo suficientemente bien", asegura en redes tras su diagnóstico de cáncer

La Princesa de Gales, Kate Middleton, ha emitido un emotivo mensaje agradeciendo al público por su apoyo tras haber sido diagnosticada con cáncer. A sus 42 años, Kate reveló en marzo que estaba sometiéndose a "quimioterapia preventiva" para una enfermedad no especificada. A pesar de que su tratamiento aún está en curso y se prolongará por varios meses, se siente lo suficientemente bien para participar en un número reducido de eventos públicos.

Ahora, el primer evento en su agenda será “Trooping the Colour”, el desfile oficial de cumpleaños del Rey, donde Kate participará junto a sus hijos, el príncipe George, la princesa Charlotte y el príncipe Louis. Además, aparecerá en el balcón del Palacio de Buckingham junto a otros miembros de la Familia Real. Con motivo de su reaparición, en sus redes oficiales se ha publicado una foto, tomada en Windsor por el fotógrafo Matt Porteous. En la imagen, Kate aparece con buen aspecto y en actitud reflexiva.

Luce y se siente mejor. Foto: @princeandprincessofwales / Instagram.

¿Qué dijo Kate Middleton?

En su mensaje, la Princesa de Gales expresó estar "asombrada" por los amables mensajes de apoyo y ánimo recibidos. “Estoy con un buen progreso, pero como todos los que reciben quimioterapia saben, hay días buenos y días malos. En esos días malos te sientes débil, cansada y tienes que rendirte al descanso de tu cuerpo. Pero en los días buenos, cuando te sientes más fuerte, quieres aprovechar al máximo el hecho de sentirte bien”, comenzó.

En enero había sido operada de un problema abdominal. Foto: @princeandprincessofwales / Instagram.

Kate enfatizó que su tratamiento continúa y se prolongará durante varios meses más. Sin embargo, está deseosa de participar en algunos compromisos públicos durante el verano. “Sé que todavía no estoy fuera de peligro. Estoy aprendiendo a ser paciente, especialmente con la incertidumbre. Me tomo cada día como viene, escucho a mi cuerpo y me permito tomarme este tiempo tan necesario para curarme. Muchas gracias por su comprensión”, comentó en el post de Instagram.

¿De qué está enferma Kate Middleton?

Kate anunció por primera vez su diagnóstico de cáncer el 22 de marzo. En una declaración grabada en Windsor, reveló que había sido diagnosticada tras una operación abdominal en enero y que estaba lista para someterse a quimioterapias. En el vídeo, Kate describió la noticia como un "gran shock" y explicó que ella y Guillermo habían hecho todo lo posible para procesar y gestionar la situación en privado por el bien de su familia.

Aún no es un regreso completo. Foto: @princeandprincessofwales / Instagram.

El Palacio de Kensington subrayó que la asistencia de Kate a “Trooping the Colour” no debe ser vista como un regreso completo a un calendario lleno de compromisos públicos. Su equipo médico ha aconsejado que participar en eventos normales y hacer algunas de las cosas que disfruta es una parte integral de su recuperación. "Como ella ha dicho, está haciendo un buen progreso y está deseando unirse a la familia mañana", afirmó un portavoz del Palacio de Kensington.