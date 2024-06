"Kate Middleton está muy enferma... demasiado para estar activa", el alarmante pronóstico de la salud de la princesa de Gales

"Kate Middleton está muy enferma", reveló Lady Colin Campbell, primera biógrafa de Diana de Gales, en declaraciones para la revista Mujer Hoy, la fuerte revelación se da en medio de la desaparición pública de la princesa británica quien ha preferido descansar y estar con su familia tras ser diagnosticada con cáncer.

"Katherine está muy enferma. El tratamiento es agotador", aseguró Lady Colin Campbell.

La también escritora del libro "Meghan and Harry: The Real Story: Persecutors or Victims", relató que no se prevé la aparición pública de la princesa de Gales en los próximos meses, que únicamente ha retomado algunas actividades profesionales y que su situación es delicada.

"Tiene que reservarse para recuperarse y para poder ocuparse de sus tres hijos, que son muy pequeños. Es tan simple como eso, está demasiado enferma para estar activa", señaló Lady Colin Campbell.

Kate Middleton anunció en marzo que había sido diagnosticada con cáncer Foto: The Prince and Princess of Wales

Sigue leyendo:

¿Estrategia? Rose Hanbury intentaría acercarse a la familia real mientras Kate Middleton lucha contra el cáncer

Kate Middleton, princesa de Gales, es diagnosticada con cáncer

"Nunca he tenido dudas respecto al príncipe Guillermo como futuro rey": Lady Colin Campbell

Lady Colin Campbell aseveró que los británicos saben que el príncipe Guillermo enfrenta un proceso delicado debido a que su padre el rey Carlos III también fue diagnosticado con cáncer en meses pasados y recibió tratamiento "los británicos son muy conscientes de las circunstancias tan adversas que le está tocando vivir al príncipe Guillermo".

Pero aseguró que el príncipe es una persona muy capaz y que no tiene dudas de que saldrá adelante cuando le toque asumir la corona británica, señaló que "es una persona con un enorme compromiso y cumplirá con el rol perfectamente".