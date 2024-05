Así es como México está presente en el primer retrato del Rey Carlos III

El primer retrato oficial del rey Carlos III ya fue revelado y ha llamado la atención de millones de personas por su diseño. No obstante, un detalle en particular ha acaparado las miradas de cientos de mexicanos, quienes notaron que en retrato destaca una mariposa monarca, una especie que año con año arriba al estado de Michoacán. Actualmente, este insecto está considerado en peligro de extinción, por lo que las personas no pasaron desapercibida su presencia en el retrato oficial del monarca de Reino Unido.

El retrato del rey Carlos III es el primero que se realiza desde su ascensión al trono. La imagen fue presentada en la Galería Philip Mould de Londres. La obra estuvo a cargo del pintor Jonathan Yeo, quien retrató al monarca con su uniforme de la Guardia Galesa y adornando la imagen con una singular mariposa monarca, la cual ha llamado la atención de cientos de personas en México, quienes siguieren que el insecto podría simbolizar la relación entre ambos países.

Sigue leyendo:

Recuerdan al Guardián del Santuario de la Mariposa Monarca

Registran baja en la ocupación de la mariposa Monarca por altas temperaturas y herbicidas en México

Así está presente México en el retrato de Carlos III

El retrato fue realizado por el artista Jonathan Yeo. Foto: AP.

Según algunos internautas, el rey Carlos III visitó el santuario de las mariposas monarcas en Michoacán en el año 2002, cuando el aún tenía el cargo como Príncipe de Gales. Desde entonces, él quedó cautivado con la belleza de estos insectos, a tal punto que aparecen en su primer retrato oficial. Además, otras personas sugieren que la mariposa presente en el retrato del monarca siguiere una etapa de metamorfosis y cambios.

Al respecto, el artista a cargo del retrato del rey Carlos, Jonathan Yeo ha explicado a medios en inglés que agregó a la mariposa porque representa las raíces ambientalistas del monarca, así como los inicios de una nueva era bajo su mandato. En este sentido, el pintor descartó que el insecto represente algún tipo de relación entre Reino Unido y México, aunque los internautas aprovecharon el detalle para recordar la visita del entonces Príncipe de Gales al santuario de las mariposas monarca en Michoacán.

Así fue la visita de Carlos III al santuario de mariposas monarca en Michoacán

El Rey Carlos visitó el santuario de las mariposas monarca en Michoacán. Foto: @VekaDuncan

Fue hace más de dos décadas que el rey Carlos III, entonces Príncipe de Gales, visitó el santuario de las mariposas monarca en el estado de Michoacán. En aquella ocasión, el monarca destacó su fascinación por este insecto y su interés por la conservación del medio ambiente, así como su compromiso para proteger a las especies en peligro de extinción. En redes sociales han circulado fotografías del monarca durante su visita oficial, donde se le ve en medio del santuario rodeado de mariposas.

La Reserva de la Biosfera de la Mariposa Monarca, ubicada en el estado de Michoacán, fue creada para proteger el entorno natural y hábitat de esta especie, por lo que cuenta con una superficie total de 56 mil hectáreas; además fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 2008. Actualmente, el insecto es considerado en peligro de extinción.