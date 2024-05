Payaso, maestro, misionero y rapero, esta es la historia del payaso más famoso de Guatemala

A través de un video difundido en TikTok, un payaso originario de Guatemala llamado “Poquito” compartió una fotografía en su etapa de estudiante en la que mostró que en alguna ocasión tuvo que presentar un examen completamente caracterizado de su divertido personaje, por lo que, como era de esperarse, su historia se hizo viral en plataformas digitales donde se generaron todo tipo de reacciones al respecto.

Como se dijo antes, fue a través de TikTok donde el payaso “Poquito” compartió una fotografía en la que se le podía ver caracterizado presentando un examen en un aula de clases y fue el quien explicó que aquella ocasión sorprendió a todos sus compañeros de la universidad, sin embargo, pudo presentar su examen de Derecho Penal y dicho post tuvo tanta repercusión que sus seguidores le pidieron que ahondara más en la historia y amablemente el comediante explicó por qué llegó así a su examen.

Sigue leyendo:

Motel amenaza a clientes con subir sus imágenes por robarse sábanas y una almohada

VIDEO: policía de Nueva York rescata a mujer al borde de un rascacielos, a 150 metros de altura

“Ese día tuve un show del Día de la Madre y el examen era a las cinco y media de la tarde y yo llegué a las seis, llegué rápido, me paré en la puerta y todos mis compañeros y el licenciado voltearon a verme y me dijo el licenciado: ‘¿Compañero, por qué viene así?’ yo le dije: ‘Licenciado, es que tuve un show y vine tarde, pero déjeme entrar, por favor’, me dijo: ‘sí, cómo no, pase, adelante’, me senté, inicié mi examen, pero todos los compañeros se me quedaban viendo”, comenzó su relato el payaso “Poquito”, cuyo nombre real todavía se desconoce.

En otro momento del video, el payaso “Poquito” confesó que no le fue tan bien el aquel examen, sin embargo, recuerda con cariño que al finalizar la prueba sus compañeros se tomaron fotos con él y su profesor lo felicitó por cumplir con sus obligaciones escolares pese a que haya implicado presentar un examen vestido de payaso.

“Después del examen los compañeros se tomaron muchas fotos conmigo, también dejo decir que las fotos que yo tengo, son las fotos que el licenciado me tomó y me dijo ‘lo felicito, pocas personas hacen lo que usted hace y siga adelante’, ese día gané el examen, se gana con 40 yo lo gané con 20, bueno se ganó con la mitad, ya el resto es vanidad, sigan adelante, recuerden que estudiar es importante, pero estar de la mano de Dios es lo mejor”, finalizó el payaso “Poquito”.

Como era de esperarse, la historia del payaso “Poquito” tuvo una gran repercusión en plataformas digitales, donde se ganó la admiración de miles de internautas, además, hubo algunos otros que aprovecharon su foto en el salón de clases para hacer divertidos memes, no obstante, la mayoría de las opiniones generadas fueron positivas.

Esta es la postal del payaso "Poquito" que causó tanto furor en redes. Foto: TIkTok: payasopoquito

Es importante señalar que esta anécdota del payaso “Poquito” ocurrió hace algunos años atrás y que sí logro concluir satisfactoriamente sus estudios pues actualmente, además de ofrecer shows como payaso, también impacte clases en una primaria, además, es misionero religioso y creador de contenido y poco a poco ha ganado fama en plataformas digitales, principalmente por adjudicarse el mote del "payaso con más flow" pues durante sus presentaciones da verdaderas exhibiciones de su habilidad para crear rimas.