"Bebé Reno" a la venezolana: denuncian a acosadora serial; desde hace 7 años hostiga a sus víctimas

Luego de la popularidad que tuvo la serie de Netflix "Bebé Reno"- la cual denuncia el acoso que sufrió el actor Richard Gadd por parte de una mujer 20 años mayor que él -, decenas de mujeres en Venezuela han alzado la voz en contra de una presunta acosadora serial, quien se identifica con el nombre de Rebeca García y lleva más de siete años hostigando a sus víctimas. Las denunciantes usaron las redes sociales para exponer las amenazas que han recibido por parte de esta agresora y la nula respuesta de las autoridades.

Una de las primeras víctimas en alzar la voz contra el acoso de Rebeca García fue la maquilladora venezolana Anny De Trindade, quien, a través de sus redes sociales, denunció que ha recibido decenas de llamadas, correos electrónicos y mensajes en redes sociales por parte de esta mujer. Según su testimonio, el hostigamiento comenzó desde el año 2020 y se ha prologando hasta la actualidad, sin que las autoridades intervengan en el caso.

Algunos de los correos que Rebeca le ha enviado a Anny De Trindade. Foto: captura de pantalla.

"Rebeca te llama, te escribe por correo, redes sociales y va a tu casa": denuncian víctimas

Tras el tweet de Anny De Trindade, otras víctimas de Rebeca García alzaron la voz y detallaron que esta mujer opera desde 2017, aunque podría haber acosado desde mucho antes. "A mi me ha acosado por más de 7 años, acoso que ha llagado hasta la puerta de mi casa invadiendo mi espacio seguro", detalló una usuaria de Twitter, quien por seguridad únicamente se identificó como Couquirou. La víctima aseguró que, en 2020, su agresora llegó hasta su vivienda para gritarle insultos desde la calle, además, la mujer escribió en las calles su nombre y divulgó su información personal.

"El acoso de Rebeca hacia mi inició a la par con una amiga, quien tuvo que irse del país por la situación. Empezó averiguando donde vivíamos, nuestros números de teléfono, nuestros correos", escribió la víctima. Añadió que tras la pandemia el acoso escaló de nivel y la agresora ingresó a su vivienda para amenazarla: "todo tomó otro rumbo cuando Rebeca entró a mi edificio y esperó a que yo entrara con mi carro, salió corriendo hacia mi puerta y la intentó forzar, al no poder entrar se montó en el capó de mi carro, saltó en el techo y gritó".

La mujer ha ido a la casa de sus víctimas. Foto: captura de pantalla.

Según el testimonio Couquirou, la situación fue controlada por sus vecinos, quienes la ayudaron y sacaron a Rebeca García de su edificio. Sin embargo, la usuaria denuncia que el hostigamiento no se ha detenido ni por un solo día, ya que diariamente recibe más de 20 correos de su agresora con obscenidades. "El acoso no ha parado, ni de manera física ni de manera digital. Rebeca ha seguido viniendo incesantemente a mi edificio, ha ido hasta mi trabajo, me manda diariamente 20, 30, 40 correos. Correos obscenos, correos violentos", añade la denuncia en redes.

Rebeca escribió un libro detallando sus macabras intenciones contra sus víctimas

Las víctimas de Rebeca han asegurado que la policía de Venezuela no ha hecho nada, pese a las denuncias que se han presentado contra Rebeca García. "Cada vez que yo me senté con una autoridad para exponer el caso me decían que no podían hacer nada porque es mujer, que tenían que acudir alguna actividad ilegal o un crimen, y estamos hablando de una persona que ha llegado hasta la ventana de mi casa", reveló otra usuaria que ha sido víctima del acoso, quien se identificó como Daniela Barranco.

Otra víctima, identificada en como Sifrina Millennial, aseguró que Rebeca García le envió un libro donde escribió sobre sus víctimas y sus macabras intenciones: "en el libro habla de secuestrarnos, matarnos y describe escenas sexuales explicitas conmigo, cómo se droga y acosa a la gente, básicamente una confesión delirante de todos sus comportamientos. El libro es una confesión firmada del acoso sistemático que ha realizado a mujeres en Caracas y lo peligrosa que es. Aunque aún no ha matado a ninguna de sus víctimas, fantasea con hacerlo y es cuestión de tiempo para que una tragedia ocurra".

Medios locales, que le han dado seguimiento al caso, expusieron que Rebeca García opera en los municipios de El Hatillo, Los Naranjos, Alto Hatillo y La Lagunita. Por su parte, las denunciantes aseguran que la mujer utiliza por cuentas falsas para llegar hasta sus víctimas y su acoso rebasa las redes sociales, ya que se ha aparecido en casas de sus víctimas: "Rebeca no solo 'aparece', te sigue por cuentas falsas, te escribe por Twitter, mensajes de texto, Instagram, mail, etc. Amenazándote, igual que a tus seres queridos, exponiendo fantasías aterradoras y pensamientos macabros y dejándote saber que te tiene atrapado".