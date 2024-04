¿Quién es "Martha" en la vida real, la acosadora serial que inspiró la serie "Bebé Reno" en Netflix?

"Bebé reno" es el nuevo éxito de la plataforma de streaming Netflix. La mini serie, de tan solo siete episodios, relata el horror que vivió el actor Richard Robert Steven Gadd, después de ser acosado por una mujer 20 años mayor que él; la ficción está basada en su vida durante los años 2014 y 2018, cuando conoció a su acosadora. Aunque Gadd prefirió no revelar el nombre real de su agresora, internautas se han dado a la tarea de resolver el misterio y exponer a la mujer que hostigó al también comediante.

En la mini serie, Gadd presentó a su acosadora con el nombre de "Martha", una mujer a la que conoció cuando él trabajaba como barista en un establecimiento de Londres. De acuerdo con lo presentado por el comediante, él se acercó a su agresora y le ofreció un té gratis, ya que se percató de que estaba pasando un mal momento; no obstante, el gesto de amabilidad de Richard desató una obsesión profunda por parte de la mujer, quien empezó acosarlo y le envió más 41 mil correos electrónicos en tres años.

¿Quién es "Martha" en la vida real?

Al hablar sobre la mini serie basada en su vida, Gadd ha comentado - ante medios de comunicación en inglés - que la ficción mantiene el "esqueleto" de la historia original y de lo que vivió con "Martha", pero cuidando no revelar la identidad real de este personaje, ya que hay cuestiones legales de por medio. Incluso, el comediante ha utilizado sus redes sociales para exhortar a los espectadores a no buscar en su pasado y no exponer la identidad de la mujer que lo acoso, así como la de las otras personas que se mencionan en la serie.

Pese a las peticiones de Gadd, espectadores de la mini serie han comenzado a excavar en internet tratando de identificar a la acosadora serial que inspiró la serie. En este sentido, los internautas volvieron viral el perfil de una mujer identificada como Fiona Harvey, quien durante el año 2014 le dedicó una serie de mensajes extraños a Richard Gadd a través de la red social de Twitter, ahora X; cabe mencionar que no se ha confirmado que ella sea la acosadora serial que hostigó al comediante por cuatro años, además, el perfil social de la mujer está inactivo desde el año 2016 y no tiene fotografías o videos de su rostro.

¿Qué le pasó en la vida real a "Martha", la acosadora serial que inspiró "Bebé Reno"?

Aunque en la serie el personaje de "Martha" es sentenciado a prisión por el acoso contra Gadd y su familia, en la vida real las cosas no fueron así. De acuerdo con lo dicho por el propio Richard, la verdadera acosadora serial nunca fue a la cárcel por su caso; actualmente, se desconoce qué pasó con ella en el mundo real, el actor se ha limitado a comentar que la situación entre ambos "está arreglada", pero no ha revelado cómo fue que se detuvo el acoso.

"Debido a cómo terminaron las cosas en la vida real ya no es una preocupación para mí. Resultó en una situación en la que ella no puede volver a contactarme", dijo Gadd en una entrevista con Variety sin dar más detalles. En dicha entrevista, el comediante también reveló que durante cuatro años recibió 41 mil 071 correos, 350 horas de mensajes de voz, 744 tuits, 46 mensajes en Facebook, 106 cartas y regalos extraños por parte de "Martha"; agregó que la mujer lo acechaba en el bar, a fuera de su casa y hasta en sus shows de comedia.