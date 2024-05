Bullying: comportamientos que podrían revelar que tu hijo o hija es víctima de acoso escolar

Al menos 7 de cada 10 niños han sido víctima de bullying o acoso escolar en el país, de acuerdo a información proporcionada por la Organización No Gubernamental Bullying Sin Fronteras que coloca al país como primer lugar en esta problemática. Lamentablemente, gran parte de las víctimas enfrentan el proceso en silencio o no reciben el apoyo oportuno por parte de los adultos que los rodean.

Maribel Ivon Tequianez Gutiérrez, psicoterapeuta en Desarrollo Infantil, detalla que además muchos de los menores que enfrentan esta problemática no saben defenderse o no han aprendido a verbalizar y comunicar de manera eficaz a los adultos lo que les sucede por lo que es fundamental que los tutores se mantengan alerta ante un posible cambio en su comportamiento ya que sus hijos podrían ser víctima de violencia y eso podría marcarlos para toda la vida.

"A algunos niños les cuesta trabajo decir no me lastimes, no me molestes", relató Maribel Tequianez.