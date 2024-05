Lanzan alerta sanitaria grave por pescado con "anisakis"

La Unión Europea lanzó una alerta sanitaria a través del Sistema de Alerta Rápida para Alimentos y Piensos de la Unión Europea (Rasff) debido a la detección de anisakis en huevas de merluza durante un control fronterizo en España. Aunque sólo se ha identificado en el país español, alertan por otros contagios.

El producto fue retirado de inmediato, pero se desconoce si otros lotes han evadido los controles y han llegado al mercado. La Rasff calificó la alerta sanitaria como "grave" y reveló que las huevas de merluza infectadas provienen de Marruecos, sin especificar el destino del producto ni el paso fronterizo donde se detectó el parásito.

Se recomienda comprar pescado fresco.

Crédito: Pexels

¿Qué es el anisakis?

El anisakis es un parásito que puede encontrarse en el pescado y los cefalópodos, y puede causar problemas digestivos y reacciones alérgicas, a veces graves, según la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aecosan), dependiente del Ministerio de Sanidad. Este parásito se contrae al consumir alimentos crudos o mal preparados que lo contengan.

Para evitar la ingesta del anisakis, se recomienda comprar pescado limpio y sin tripas, cocinar el pescado adecuadamente (alcanzando al menos 60ºC durante un minuto), y preparar los crustáceos cocidos o a la plancha. Si se desea comer pescado crudo, debe congelarse previamente.

Se recomienda no consumir pescado crudo.

Crédito: Pexels

¿Cómo afecta a la salud el anisakis?

Según Scientific Opinion on Risk Assessment of Parasites in Fishery Products el anisakis es un parásito que puede afectar seriamente la salud humana. Se encuentra comúnmente en pescados y cefalópodos y puede provocar dos tipos principales de problemas de salud: anisakiasis y reacciones alérgicas.

Las reacciones pueden variar desde urticaria y angioedema hasta anafilaxis, una reacción alérgica severa que puede ser potencialmente mortal. Los síntomas alérgicos pueden incluir: